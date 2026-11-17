聖誕將至，不少酒店及餐廳都推出自助餐優惠或兒童餐，部分自助餐幼童更可免費任食。《01親子》為家長整理了聖誕大餐優惠，部分更有買一送一折扣，享受豐富美食之餘，亦能節省開支！



聖誕親子自助餐及兒童餐合集

聖誕親子自助餐2026【1】屯門悦品度假酒店 The Platter｜買二送二 人均$232起搭火車歎龍蝦＋2歲或以下免費

金緻悦享聖誕海鮮自助午餐【買二送二】$931.2／4位｜人均$232.8

金緻悦享聖誕海陸自助晚餐【買二送二】$1675.2／4位｜人均$418.8

悦品度假酒店‧屯門 The Platter今年特別推出「金緻悦享聖誕海鮮自助午餐」及「金緻悦享聖誕海陸自助晚餐」，讓賓客在別具風格的列車環境中暢享聖誕盛宴。👉🏻立即預訂👈🏻

*聖誕小企鵝悦寶會於12月24及25日午餐及晚餐時段驚喜現身，與各位賓客見面慶祝並送上聖誕禮物。

精選推介：燒美國頂級牛肋排配燒汁、澳洲和牛肉眼扒、烤火雞配金巴梨醬、燒羊鞍、焗芝士波士頓龍蝦、烤聖誕橙鴨、聖誕烤BBQ豬仔骨、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、竹笙姬松茸燉烏雞湯、龍蝦濃湯、蝦鉗、鱈場蟹腳、聖誕樹形朱古力蛋糕

屯門悦品酒店

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓

如何前往：乘搭港鐵屯馬綫至屯門站F出口，步行約3-5分鐘即可到達



聖誕親子自助餐2026【2】香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳｜無敵海景買一送一＋第3位加$218（2歲或以下免費）

《秋冬燒烤滋味》自助午餐（價錢視乎日期而定）

【買一送一】$742 - $982／2位

【買一送一、第3位+$218】$960 - $1,200／3位

精選菜式：臘味煲仔飯、雞肉櫻花蝦煲仔飯、泰式滷豬手、新加坡海南雞、泰式黃咖喱魚、肉桂蘋果金寶或麵包布甸、費南雪／瑪德蓮蛋糕、西班牙伊比利亞黑毛豬鞍、即煎墨西哥餡餅、雪蟹腳、海螺、青口

《秋冬燒烤滋味》自助晚餐

【買一送一】$1,018 - $1,666／2位

【買一送一、第3位+$218】$1,236 - $1,884／3位

精選菜式：慢燒美國頂級和牛肩胛肉、鮑魚、麵包蟹、雪蟹腳、燒乳豬領銜、羊扒、燒原隻大頭蝦、香辣魷魚、蜜汁燒豬頸肉、烤溶拉可雷特芝士、臘味煲仔飯、雞肉櫻花蝦煲仔飯、新加坡海南雞、泰式黃咖喱魚👉🏻立即預訂👈🏻

銷售日期：2026年11月12日至2026年11月20日

使用日期：2026年11月13日至2027年1月31日



香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港黃竹坑海洋徑 3 號富麗敦海洋公園酒店1樓「星耀廳」

如何前往：乘搭港鐵南港島綫至海洋公園站，再轉乘酒店提供的免費穿梭巴士直達



聖誕親子自助餐2026【3】北角海逸酒店 綠怡咖啡廳｜買二送二套票人均$287起+4歲或以下免費

冬「逸」聖誕饗樂自助早午餐（12月25日）

【買二送二套票】4位

價錢：$1,148 - $1,220／4位｜人均$287 - $305

【買二送一】2位成人、1位長者／小童

價錢：$860 - $898／3位｜人均$286 - $299｜原價: $1,501 - $1,566

【三人行優惠】3位成人

價錢：$1,123 - $1,168／3位｜人均$374 - $389｜原價: $1,610 - $1,676

精選菜式：粉絲果皮蒸鮑魚、酥炸扇貝、清蒸海斑、龍蝦炒飯、醬燒豬肋骨、和牛肉千層麵、椒鹽三文魚頭、砵酒燴牛面頰、燒火雞及蜜汁火腿、車輪芝士意粉、鱈場蟹腳、鯛魚、象拔蚌、八爪魚、燒肉眼、燒羊架、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕布甸、西班牙油條、黑朱古力冧酒蛋糕、椰子奶凍、朱古力心太軟

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冬「逸」聖誕饗樂自助晚餐（12月24至25日）

【買二送二套票】4位

價錢：$1,796 - $2,132／4位｜人均$449 - $533｜原價: $748起

【買二送一】2位成人、1位長者／小童

價錢：$1,289 - $1,558／3位｜人均$429 - $519｜原價: $748起

精選菜式：龍蝦西班牙飯、蠔皇鵝掌炆花膠冬菇、燒乳豬、芝士焗蠔、香煎鴨肝多士、粉絲果皮蒸鮑魚、粉絲蒸蟶子、薑蔥炒加菲蟹、燒火雞及蜜糖火腿、松葉蟹肉卡邦尼意粉、烤法式芝士配燒薯、鱈場蟹腳、鯛魚、象拔蚌、八爪魚、燒肉眼、燒羊架、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕布甸、薑餅人、聖誕熱紅酒

冬日海陸滋味盛宴

【買二送二套票】4位

價錢：$1,148 - $1,220／4位｜人均$287 - $305｜

【買二送一】2位成人、1位長者／小童

價錢：$860 - $898／3位｜人均$286 - $299｜原價: $1,501 - $1,566

【三人行優惠】3位成人

價錢：$1,123 - $1,168／3位｜人均$374 - $389｜原價: $1,610 - $1,676

精選菜式：花鵰醉蟹蒸陳村粉、酥炸鮑魚、清蒸海斑、芝士焗蠔、椰汁燉燕窩、酥炸帶子、BBQ醬燒豬肋骨、西班牙薯仔焗蛋餅、西班牙海鮮湯、砵酒燴牛面頰、炸子雞、西班牙伊比利亞豬飯、龍蝦意粉、鱈場蟹腳、燒肉眼、燒羊架、西班牙油條、黑朱古力冧酒蛋糕

蟹腳．花膠燕窩尊尚盛宴自助晚餐

【買二送二套票】4位

價錢：$1,796 - $2,132／4位｜人均$449 - $533｜原價: $748起

【買二送一】2位成人、1位長者／小童

價錢：$1,289 - $1,558／3位｜人均$429 - $519｜原價: $748起

精選菜式：豬肚花膠雞煲、蠔皇鵝掌冬菇炆花膠、燒乳豬、椰汁燉燕窩、香煎鴨肝多士、芝士焗蠔、酥炸帶子、清蒸海斑、椒鹽瀨尿蝦、鹽焗鱸魚、龍蝦撻、蟶子炒刀削麵、砵酒燴牛面頰、西班牙薯仔焗蛋餅、炸魚薯條、龍蝦西班牙飯、車輪芝士意粉、烤法式芝士配燒薯、醃肉及麵包、西班牙蒜片蝦、鱈場蟹腳、燒肉眼、燒羊架、甜蝦、馬刀貝

+ 1

北角海逸酒店

地址：綠怡咖啡廳 （香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓，港鐵鰂魚涌站C出口）



聖誕親子自助餐2026【4】灣仔六國酒店 Le Menu｜冬日盛宴48折｜任食威靈頓牛柳與佛跳牆

冬日盛宴自助晚餐：龍蝦･扣鮑魚･佛跳牆（價錢視乎日期而定）

每位成人：$618-$828｜原價：$1,095.6-$1,227.6｜52折-65折

每位長者：$518-$728｜原價：$985.6-$1,117.6｜48折-62折

每位兒童：$418-$578｜原價：$721.6-$853.6｜54折-65折

精選菜式：波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、酥炸生蠔、芝士蘑菇焗蟹蓋、蠔皇扣海螺片、薑蔥炒龍蝦鉗、龍蝦海鮮茶碗蒸、肉醬意粉、煎豬柳配野菌汁、龍蝦海鮮瑪莎曼咖哩、煎鴨肝多士、虎蝦、牛柳粒、佛跳牆、威靈頓牛柳、傳統聖誕燒火雞及火腿、燒肉眼扒、片皮鵝、聖誕樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、聖誕布甸、紅絲絨蛋糕、紅燒扣鮑魚鴨掌、慢煮煙燻牛柳、火焰雪山、蜜桃梅爾巴

👉🏻立即預訂👈🏻

*凡於生日月份惠顧自助晚餐，可獲贈迷你蛋糕乙個（最少提前3天預訂）

*凡惠顧自助晚餐可享免費泊車（泊車時段僅限晚上6時至10時）

灣仔六國酒店 - Le Menu西餐廳

地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

如何前往：港鐵灣仔站A5出口或A3出口，步行約3-5分鐘即可到達

