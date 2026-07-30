澳門親子好去處｜12大澳門兒童公園推介免費碰碰車/滑草場/熊貓館

澳門好去處｜澳門室內好去處、免費公園多的是，部分公園更設有免費碰碰車、滑草場、熊貓館等有趣設施。家長可以安排半日親子遊、順道到附近景點遊玩！以下整理澳門12個兒童公園，家長可以參考。



澳門親子好去處 12大兒童公園推介

澳門公園推介【1】大潭山郊野公園

大潭山郊野公園設有眺望台、觀景亭、兒童遊樂區、燒烤區、人造草滑草場、步行徑、茶花園，集休憩、健身、環保等多重功能！人造草滑草場費用全免，小朋友可以坐在滑草艇上，從草坡高處滑下，體驗滑草的刺激感！

時間：

公園全日開放

滑草場逢週一休息

（每年5月至10月開放，如週一為公眾假期延後至緊接工作日休息）

地址：氹仔天文台斜路

交通：可乘巴士往機場，過天橋經金皇冠中國大酒店到天文台斜路，再往上走200公尺；或在嘉樂庇總督馬路近龍環葡韻的巴士站下車，搭乘斜行電梯直上眺望台，進入大潭山步行徑。



澳門公園推介【2】石排灣郊野公園

石排灣郊野公園是澳門第一個郊野公園，園內有澳門大熊貓館及澳門大熊貓資訊中心，中心內有多個展覽區、互動體驗廳、兒童遊戲區、體驗工坊等，除了可讓小朋友親自與大熊貓接觸，更可以了解更多大熊貓的保育知識！除了豐富的野生動植物外，更設藥用植物園、趣異植物園和香徑藥谷生態園區及南藥園，還有完備的康樂設施，包括兒童遊樂區和公園徑。

郊野公園內更設有多個自然教育及動物觀賞設施，包括珍稀動物館、動物飼養區、兩棲爬蟲館、蝴蝶園和觀鳥園，讓小朋友近距離認識不同動物及自然生態。

時間：週二至週日早上6時至晚上10時

（每逢週一休息，如週一為公眾假期延後至緊接工作日休息）

地址：路環石排灣馬路

交通：公共巴士15號、21A、25號、26號、26A、50號和59號直接到達公園入口處。



澳門公園推介【3】林茂塘臨時休憩區

林茂塘臨時休憩區有綜合健身休憩區和兒童遊樂場，其中設有標準籃球場、兒童投籃練習區的「自由波地」及有不同強度和組合的健身器材。

旁邊的兒童遊樂場，主要有6大特色的遊樂設施，包括有4層樓高的高空遊樂組、大型沙地遊樂區、共融滑梯區、人造草山丘、鞦韆區和輪滑活動場，大型沙池內設有各具特色的挑戰區，包括有立體攀爬架、平衡木樁和恐龍化石等。

時間：早上7時至晚上10時

地址：澳門林茂海邊大馬路

交通：搭乘公共巴士到M126 林茂／信譽灣畔站與M128 林茂／澳門遊艇會站



澳門公園推介【4】二龍喉公園

二龍喉公園設登山纜車站，可直達松山市政公園亦可鳥瞰整個二龍喉公園。公園內設有動物園區有飼養兔子、天竺鼠等小型動物的可愛動物區，週末可設有公眾參觀時段；星期二至五則設有預約參觀時間。

公園內亦設兒童單車/兒童滑板車場、輪滑活動場、兒童遊樂場、健身設施、卵石徑等設施。

時間：

‧ 兒童遊樂場

星期一至五 - 下午5時至10時；星期六 - 下午1時至10時；星期日、幼稚園休假及公眾假期上午8時至下午10時

‧ 動物園區

公眾參觀時段：星期六及日下午2時至4時半

預約參觀時段：星期二至五上午9時半至11時半、下午2時半至4時

地址：澳門士多鳥拜斯大馬路

交通：搭乘公共巴士2、12、22號線到M61二龍喉公園站。



澳門公園推介【5】松山市政公園

松山市政公園設松山纜車，是全球最短觀光纜車，與二龍喉公園連接。公園以澳門半島最高的東望洋山為主體，並配合附近的環境和設施所組成的一個多功能公園，在這裡可以從最廣闊和最美的角度眺望澳門市區及離島。園內設有纜車站、松山自然資訊站、健康徑、綜合廣場、綜合球場、兒童遊樂場、健身設施等設施。

時間：全日開放

地址：澳門東望洋山

交通：搭乘公共巴士2、12、22號線到M61二龍喉公園站，再轉乘松山纜車。



澳門公園推介【6】觀音像海濱休憩區

觀音像海濱休憩區設有兒童遊樂區、步行徑、多功能球場、健身康樂區、滾軸溜冰場等設施。兒童遊樂區內有多組大型遊玩設施，包括大型Lego、繩網陣、空中步道、3層樓高滑梯、大型攀爬架等。遊樂區內更設大受小朋友歡迎的免費兒童碰碰車，碰碰車可以提前預約，家長可預先到市政署的預約系統預約，或即日排隊遊玩。

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時間：

‧ 兒童遊樂區：早上7時至晚上11時

‧ 兒童碰碰車：星期一至五下午3時至晚上9時；週末及公眾假期早上9時至晚上10時

地址：澳門新口岸孫逸仙大馬路

交通：搭乘公共巴士3A、12、50，到M257新口岸／文化中心



澳門公園推介【7】氹仔中央公園

氹仔中央公園有兩大兒童遊戲設施區，面積近2500平方米，分為大海探索及機械深林，當中大部分兒童設施為無障礙設計，增加親子和同儕遊戲互動之機會。園內亦設有多項大眾設施，包括游泳池、健身設施、玻璃頂涼亭、卵石徑竹林、小型足球及籃球自由波地等，附近更有圖書館，小朋友玩到累了可以入圖書館涼冷氣看書，休息一下。

時間：全日開放

地址：氹仔成都街7號

交通：搭乘公共巴士11、30、36、39到T413氹仔中央公園／哥英布拉街；搭乘30X、36、MT2到T412氹仔中央公園／成都街。



澳門公園推介【8】燒灰爐公園

燒灰爐公園設兒童遊樂場、兒童電動車場。電動車場設計像模擬交通城，有班馬線、行車道、停車格等設計，收費每15分鐘5元，適合3至6歲的兒童小朋友玩耍同時認識交通規則，是親子活動的好地方，亦是非常受歡迎的兒童遊樂場之一。

時間：

‧ 兒童遊樂場：全日開放

‧ 兒童電動車場：上午8時至下午8時

地址：澳門西灣街

交通：搭乘公共巴士9、18、23、32到M199南灣湖景大馬路站



澳門公園推介【9】黑沙公園

黑沙公園以康體設施為主，分別有兒童遊戲設施區、兒童三輪腳踏車場、游泳池、小型足球場、籃球場、羽毛球場、網球場、乒乓球枱及多款成人健身設施。

時間：全日開放

地址：路環新黑沙馬路

交通：搭乘公共巴士26A、21A 或 15T到黑沙海灘



澳門公園推介【10】和諧廣場休憩區

和諧廣場休憩區共分為8區，設施豐富多樣，區內設有大型兒童遊樂設施及一系列健身設施。兒童遊樂區分小童及幼童區；當中設有攀爬及具適度挑戰元素的大型遊具，讓小朋友在玩樂中提升協調及平衡感，鍛鍊體能。

時間：兒童設施區 早上7時至晚上10時

地址：路環和諧廣場

交通：搭乘公共巴士到C688和諧廣場／業興大廈站或C689和諧廣場／樂群樓站



澳門公園推介【11】荔枝碗船廠片區

荔枝碗船廠片區佔地逾三千平方米，是以本地造船業為主題的遊憩文化活動空間。區內設有空中繩網樂園與巨型旋轉滑梯，不論打卡還是小朋友放電都非常適合！現場亦設有專題展覽、特色市集、即興藝術體驗區及展演空間等，可從中了解澳門造船業的發展歷史，探尋專屬荔枝碗村的人文風情。

時間：星期一至五 - 上午10時至下午6時；週末及公眾假期 - 上午10時至晚上7時30分

地址：路環荔枝碗馬路

交通：搭乘公共巴士15、21A、25、26、26A、50、N3到C656路環警察訓練營



澳門公園推介【12】白鴿巢公園

白鴿巢公園設圖書館、兒童遊樂設施、健身設施、白鴿巢苗圃。白鴿巢公園是澳門歷史悠久的公園之一，有一座人工瀑布、具典型南歐風格的庭園。此處曾經是葡國皇室貴族、財政顧問、澳門保險之家的富豪俾利喇的行宮，建於十九世紀中葉，後為澳門政府所收購。

時間：全日開放

地址：澳門白鴿巢前地

交通：搭乘公共巴士8A、18、18A、18B、19、26到M201白鴿巢前地

