聖誕好去處2026｜150+親子活動推介 聖誕市集/商場打卡/自助餐

聖誕好去處2026｜提及聖誕，想必大家都會聯想到商場各處都掛起的聖誕裝飾，和充滿冬日氣氛的嘉年華或聖誕市集！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡地方，本文將會一一介紹。



聖誕好去處2026【1】精選活動篇

聖誕好去處2026【1】香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」

由魔雪奇緣世界首個冬日市集及小白驚喜現身、全新日間城堡舞台表演，到萬眾期待的「迪士尼聖誕音樂Live！」及跨年倒數，一連串香港迪士尼獨有的節日體驗及暖心傳統，將讓聖誕魔法延續至2027年1月3日。香港居民更可由11月11日起尊享「雙重暢玩」限時門票優惠，一玩再玩，盡享更多奇妙節日回憶！

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日期：即日起至2027年1月3日

地點：香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處2026【2】Merry Balloon Parade 巡遊啟德體育園

「Merry Balloon Parade 大型IP氣球巡遊」將於 2026年12月27日在啟德體育園隆重上演！屆時多個深受大眾喜愛的國際及本地知名 IP 角色將化身巨型飛行氣球，例如 Cookie Monster 與 Snoopy，未來將陸續公布更多參與的國際及本地知名IP角色。同日更有市集舉行，場內設有大型充氣彈床、互動攤位遊戲、精選咖啡美食、會場限定聯乘商品，陪伴大家歡度佳節。

日期：2026年12月18日至27日

地點：啟德體育園



聖誕好去處2026【2】商場打卡篇

聖誕好去處2026【2.1】荃灣廣場 The Coolest Xmas 零度冰雪樂園

6大動態冰雪玩樂體驗，包括動感冰雪滑梯、零度雪橇飛馳、雪地挖掘機、童趣堆雪樂園、雪球大戰！指定時間更有浪漫醉人的「戶外飄雪夢幻時刻」，紛飛雪影隨風飛舞！同時，場內更設4大靜態極光雪境打卡，包括長達20米的夢幻冰雪長廊、冰雪星燈夢幻雪境及5米高璀璨浪漫聖誕樹，徹底沉醉於冬日的幸福氛圍！

日期：2026年11月21日至2027年1月3日

時間：平日下午3時至8時；星期六、日、公眾假期及指定日子下午3時至10時

地點：荃灣廣場L5 空中樂園



聖誕好去處2026【2.2】iSQUARE x TOYZEROPLUS：MEWKY奇幻聖誕裁縫店

3大夢幻打卡區域：地下正門iPIAZZA的 MOFFY'S 閃亮聖誕魔法裁縫店（5米高的可愛MEWKY）、三樓iFUNCTION的MEWKY & MEOWTY童話車縫試衣間、大堂樓層iEXHIBITION的MEWKY 度身訂製華麗盲盒！同場更有全港獨家MEWKY自動售賣機及MEWKY 期間限定店，帶來多款驚喜盲盒及周邊！

日期：2026年11月14日至2027年1月3日

地點：iSQUARE國際廣場3樓



聖誕好去處2026【2.3】Pixar 40 週年特展「Pixar | AIRSIDE 聖誕奇趣之旅」

2 樓中庭神還原Pixar三大動畫場景：《怪獸公司》驚嚇工廠、《反斗奇兵 》玩具世界、《沖天救兵》汽球屋，結合互動裝置的Pixar 光影互動區，與粉絲重溫令人難忘的電影時刻。地下露天廣場：6 米高的Pixar主題巨型聖誕樹，掛滿了Pixar角色聖誕球與精緻飾物，周圍更簇擁著多位大熱角色的可愛造型公仔。6樓空中花園：尋找《反轉腦朋友》經典角色造型立牌與夢幻發光記憶球的蹤影！

日期：2026年11月13日至2027年1月3日

地點：AIRSIDE 2 樓中庭（啟德協調道 2 號）



聖誕好去處2026【2.4】THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary

3.6米高 PG UNLEASHED 1/60 ν高達於啟德雙子匯2期三道震撼現身，每個部件均以超高精密度打造，機體的細節與色彩都極具豐富層次！首次展出「高達世界中的香港」，1.5米高達與馬沙專用渣古於雙子匯前對峙而立、彷彿隨時展開激戰。

6米高集結全比例高達模型及特色模型盒的巨型聖誕樹，樹內巧妙展出多款高達模型場景及模型，更展示出《機動戰士高達 0080 口袋中的戰爭》經典聖誕老人及雪人角色；旁邊亦有近3米高聖誕特別版哈囉充氣裝置 (HARO BALL)，加添聖誕氣氛，誠邀大家一同感受高達及哈囉送上的佳節祝福。

日期：2026年11月21日至2027年1月10日

時間：上午10時至晚上10時

地點：啟德雙子匯2期三道地下中庭



聖誕好去處2026【2.5】西九文化區：香港地巨型充氣嘉年華

佔地達10萬呎的場地打造成全港首個香港主題戶外巨型充氣嘉年華：三大主題巨型充氣彈跳區「美食街 Food & Fun Street」、「交通里 Transport Avenue」及「挑戰者道 Challenger Road」將香港滋味、城市日常與連環障礙賽串連成一場愈玩愈投入的充氣彈跳歷險，場內另設四個懷舊香港特色遊戲攤位及日夜DJ音樂互動，讓大小朋友全情投入這個熟悉又意想不到的「香港地」，共慶聖誕節及迎新美好新一年！

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日期：2026年12月18日至2027年1月3日

地點：西九文化區藝術公園大草坪

體驗時間：每張門票90分鐘



聖誕好去處2026【2.6】東港城「超次元冬幻祭」

「冬日雪地拉力賽模型及遙控車展」，中庭瞬間化身為充滿奇幻氣息的冬日雪地賽車場，現場設有「大型遙控車雪地競技場」、「遙控車飄移挑戰區」、「Carrera 瑪利歐賽車迷你遙控系列試玩區」及「ROBO DINO - 遙控旋風格鬥暴龍對戰擂台」，號召一眾搖控車神齊集，盡情展現駕駛本領。同場更精心展出超過50架人氣及限量模型車款，讓大家沉浸於模型車的匠心魅力之中。

日期： 即日起至2027年1月10日

地址： 香港新界將軍澳坑口重華路8號 (港鐵坑口站A1出口)



聖誕好去處2026【2.7】民坊聯乘恆香「冬日港味．聖誕傳情」

企劃亦以恆香經典餅罐及港式霓虹元素化作聖誕場景，並由全新限定角色「老婆仔」及「蛋卷哥」貫穿節日佈置與體驗；場內更設有「民坊影樓：港味AI照相館」、「民坊 × 恆香」聖誕限定店、恆香時光印記牆、周末互動遊戲、聖誕老人巡遊。同時，民坊與恆香攜手研發節日限定「心形陳皮朱古力老婆餅」，以創意重新演繹香港經典滋味。

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日期：2026年11月3日至2027年1月1日

地點：屯門愛定商場H.A.N.D.S地下A區中庭



聖誕好去處2026【2.8】荃灣D‧PARK「冬日飄雪小鎮」

D‧PARK巧妙結合傳統雪仗與現代科技，只要戴上VR裝置，瞬間進入冰天雪地的虛擬戰場，展開一場刺激的冰雪閃避球對決！與此同時，4.5米高極速飛雪滑道設有三條不同斜度的滑道，讓大人小朋友都能享受風馳電掣的俯衝快感，同場更設有迷你滑梯及多款砌雪模具！場內中央矗立七米高夢幻聖誕樹，特定時間更有夢幻泡泡飄雪匯演，漫天飛舞的泡泡，打造全城最浪漫聖誕時刻！

日期：2026 年 11 月 20 日至 2027 年 1 月 3 日

地點：D·PARK 1 樓中庭 及 室內草地

時間：中午 12 時至晚上 8 時



聖誕好去處2026【2.9】東薈城名店倉「花生烘焙所」

東薈城名店倉「花生烘焙所」由五星烘焙大師Chef Loafy親自坐鎮，公開展示歷年來最熱賣的得獎烘焙傑作，所有展示的作品均用上SKIPPY®花生醬，將香濃花生滋味與精湛烘焙工藝完美融合，展現令人難以抗拒的創意烘焙魅力。Chef Loafy更公開招募全城花生控應徵烘焙見習生，接受連串趣味任務，一同投入「一口花生，烘樂滿分」的滋味之旅！

日期：2026 年 11 月 20 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：每日早上 11 時至晚上 9 時

地點：東薈城名店倉地面鄰近 Popcorn(G01D & E 號舖)及二樓中庭廣場



聖誕好去處2026【2.10】荷里活廣場 x 麵包超人「冬日星際之旅」

打卡區：彈跳摘星樂、冬日暖心小屋、2米高充氣月亮「星光遊樂場、霓虹閃爍的「聖誕星球派對」！於12月指定日子，人見人愛的麵包超人與細菌人將會驚喜現身荷里活廣場，與一眾粉絲近距離接觸，互動拍照，締造甜蜜溫馨的回憶！

日期：2026 年 11 月 13 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



聖誕好去處2026【2.11】太古城中心「Festival of Wonders」

9.5米高巨型城堡巨型城堡、顛覆感官的奇趣隧道、聖誕爆谷車及互動遊樂體驗匯聚其中，將一個個異想天開的構思轉化成真實可見的場景，讓大家沉浸於充滿歡樂、玩味與無限可能的冬日體驗。

日期：2026 年 11 月 12 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時、星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 地點：太古城中心二樓中庭及中橋



聖誕好去處2026【2.12】奧海城 《Teddy LuLu 聖誕時光之旅》

四大復古場景：「時光月台」，逾13米長的Heritage Express巨型復古列車與逾3米高的巨型毛絨Teddy LuLu驚喜亮相，、7米高的「Teddy LuLu主題聖誕樹」聳立於小鎮中央廣場，旁邊散落着復古旅行箱與禮物盒，盛載着旅程中收集的溫暖回憶與祝福、「聖誕小鎮大街」設有 Teddy LuLu DIY體驗店及即影即有自拍亭、時光郵局，親筆為未來的自己寫下祝福。

日期：2026 年 11 月 14 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：11:00 – 21:00

地點：奧海城 2 期地下主題中庭



聖誕好去處2026【2.13】Pingu™ 登陸尖沙咀 LCX！「NOOT NOOT 聖誕冰FUN小鎮」登場

場內特設5大主題互動打卡位，包括冰雪滑梯、極地釣魚大作戰、Pingu温馨之家，以及充滿驚喜的熱感任務牆，一起走入冰FUN小鎮，一同「NOOT NOOT」玩個痛快！「NOOT NOOT聖誕限定店」，發售近百款精品，更包括首次發售的香港主題系列限定精品。此外，人見人愛的Pingu將於指定日子驚喜現身，與大家合照，攜手締造開心回憶！

日期：2026 年 11 月 19 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處2026【2.14】YM²裕民坊「聖誕築夢小鎮」

Kiztopia Friends可愛熱情的小河馬Happy化身成聖誕老人，在商場中庭迎接大家一同展開築夢之旅，歡度聖誕！必玩「繽紛夢想積木城」、「築夢聖誕小火車」、「雪國夢幻波波池」、「奇遇沙丘築樂園」、「童趣夢想職人館」！

日期：2026年11月21日至2027年1月3日（共44日）

地點：YM²裕民坊L1中庭



聖誕好去處2026【2.15】信和集團尖沙咀中心及帝國中心「Party with DJ Santa」AI光影匯演

位於尖沙咀東麼地道的尖沙咀中心及帝國中心將這份美好昇華，帶來全新AI光影匯演主題「Party with DJ Santa」。活動公開邀請全港市民免費把珍貴合照放上維港巨型大屏幕，讓大家不僅是在岸邊以燈飾作背景打卡的人，更能親自走進這幅巨型光影畫卷，成為聖誕燈飾的主角。

日期：2026年11月17日起至2027年1月3日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆



聖誕好去處2026【2.16】「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >」二十週年紀念空間展覽

沉浸式宇宙空間，強勢打造 5 大主題展區，帶領所有 V.I.P.重溫二十年來與成員共同書寫的難忘回憶！是次展覽更為免費入場，毋需購票或預約，所有 V.I.P.均可於展覽時段內隨時入場，與 BIGBANG 共同穿越二十年宇宙時光！

日期：2026 年 11 月 9 日至 22 日

時間：上午十時至晚上九時

地點：山頂廣場 L1 113 號舖

入場方法：免費入場



聖誕好去處2026【2.17】朗壹廣場聖誕小鎮『壹』號車站

小火車圍繞著中央5米高的炫亮聖誕樹無間斷開動，沿途穿梭冬日幻像鏡屋，欣賞極光景致感受唯美的冬日氣氛。落車後，小朋友更可踏上華麗舞台一展身手跟聖誕老人學跳鬼馬「聖誕舞」，然後與家人一起在「聖誕候車小屋」拍攝溫情洋溢的照片為難忘的旅程留念。商場更準備了佔地2萬平方呎的戶外舒泰花園暢玩奇趣滑梯及由美國遊樂場公司設計的兒童攀爬架，到FIRSTCLIMB挑戰自我攀上8米室內高牆，盡情開心放電。

日期：2026 年 11 月 21 日起至 2027 年 1 月 3 日

地點：朗壹廣場地下中庭

開放時段：星期一至五下午 2 時 30 分至 6 時 30 分；星期六、日及公眾假期中午 12 時至晚上 7 時



聖誕好去處2026【2.18】Le Petit Prince X Zu and Pi: The Rose Tale @ The Whampoa

場內以《小王子》的玫瑰為主題，由逾萬朵形態各異的玫瑰織成璀璨的小王子玫瑰星空步道，甫進拱門前已看到巨型夢幻熱氣球降臨，與靈感源自B-612星球的5米高唯美玫瑰相遇；船的另一邊則迎來小王子恬靜地安坐於月亮之上，水面閃爍浪漫星球與璀璨燈飾，彷彿小王子迷人的星空童話活現眼前，加上船身旁邊逾萬顆燈飾交織而成的幻彩星光花園與絢麗投影，帶來浪漫的戶外聖誕童話世界！

地點：黃埔天地「黃埔號」



聖誕好去處2026【2.19】MegaBox 「聖誕音樂館：璀璨聖誕之旅」

MegaBox L5及頂層戶外空中花園將分別化身為充滿復古風格的夢幻音樂館與浪漫滿溢的聖誕叢林。其中，5樓中庭精心打造聖誕音樂館，人見人愛的哥基「Mochi 麻糬」化身音樂館歌手，誠邀大家在佳節與摯愛或好友前來細聽。頂層戶外空中花園亦換上聖誕新裝，打造成金色聖誕叢林；在傍晚時分，閃爍燈光映襯著270度九龍東醉人夜景，更顯浪漫，勢必成為今年聖誕必到的打卡熱點！

日期： 2026年11月23日 至 2027年1月3日

地點： MegaBox G/F , L5、 L18 Mega Sky



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