香港演員袁澧林憑藉電影《第四幕》封后，奪得第63屆金馬獎最佳女主角。袁澧林從劉嘉玲手中接過金馬獎座，並激動喊出：「我拿影后了啦！」，並直言「很高興今晚見證眾多香港電影工作者得獎」。台下受訪時，感激家人無限支持並親身赴台見證這時刻，並指深深感受到家人的愛護！查看以往袁澧林的分享，傳統亞洲家庭未會隨時將愛說出口，她指曾用多招輕鬆家庭破冰，融化嘴硬心軟長輩。



袁澧林憑《第四幕》封后：首奪第63屆金馬獎最佳女主角

台灣電影界年度盛事「第63屆金馬獎」已於昨晚（22日）圓滿舉行，袁澧林（Angela）憑電影《第四幕》成功擊敗余香凝、鍾雪瑩等對手，首度榮膺金馬獎影最佳女主角。她從頒獎嘉賓劉嘉玲小姐手中接過獎座時，並激動喊出：「我拿影后了啦！」，並直言「很高興今晚見證眾多香港電影工作者得獎」。

袁澧林上台時雙眼通紅，與劉嘉玲擁抱後發言：「作為其中一份子，我感到非常的驕傲，非常的榮幸」。其後，她表示今次電影角色「漢娜」比過去演出更有層次，亦就此感謝編劇黑仔發掘她另一新面向「在所有人都認定我只可以當小綿羊的同時，你決意要發掘我大灰狼的一面」。最後，她更感恩經理人的信任，指上一位經理人相信她的才華，而現任經理人則教導她「成為一個善良、一個美麗、一個強大的人。」

她表示明白獎項不代表一切，明天將會重新開始，「我希望自己可以保持冒險的心，繼續努力，繼續擴闊我的表演光譜。」最後，她亦代表新世代演員向觀眾說道：「請給我們一個機會。其實我們這一代的演員真的非常努力，我們也亭亭玉立，也獨當一面了，只要大家走進戲院，我們就有繼續發光發亮的可能。」

最佳女主角由《第四幕》的袁澧林首次奪得。（金馬直播截圖）

金馬後台淚崩感謝家人特意赴台：為保護私隱台上不敢言謝

袁澧林領獎後在後台受訪，再度補充得獎感言：「首先就係因為腦海一片空白，所以就打亂咗，講得唔係咁好啦個speech。首先就係唔記得咗叫古天樂做古天樂先生，感到好抱歉。另外就係我唔記得有冇多謝《第四幕》嘅台前幕後所有嘅工作人員同埋所有嘅演員，好多謝佢哋，因為如果冇佢哋，就成就唔到一套觀眾咁喜愛同埋可以令到我角色攞獎嘅電影。」

袁澧林又感謝前經理人：「因為呢一個係我覺得入行以嚟最驕傲嘅一件事，咁我之前嘅經理人Mee Yian就睇唔到啦，但係佢真係喺我仲係菜鳥嘅時候，就已經好支持我，所以我真係好多謝佢，令到我變得更加勇敢同埋強大。」袁澧林對於家人的支持無限感激：「同埋想多謝我嘅屋企人啦，啱啱喺台上面冇多謝，係因為好怕會影響到佢哋，佢哋想要一啲私隱，我屋企人都係好愛護我、好愛錫我，所以佢哋又特登嚟咗台灣支持我，所以就好多謝佢哋。」

袁澧林落到台，仍然收唔到掣，繼續狂喊。（電影公司提供）

自揭嚴父「成世未講對唔住」：袁澧林靠「零壓力天氣照」破冰解心結

袁澧林曾指在傳統亞洲家庭長大，「我愛你」一句難以從父母口中聽到，更指爸爸是「成世人都未講過對不起」。面對華人家庭不懂得表達情感的情況，她未有硬碰硬講道理，反而選擇以家庭通訊群組，軟化嘴硬心軟的父母。

她開設的家庭通訊群組，沒有沉重的問候，沒有需要回覆的壓力，單純分享每天的日常，例如天氣狀況或工作花絮等等，隨手拍下藍天白雲相片，就讓父母習慣每天打開手機看女兒的日常。其後，她指在引導下，父親終於打破多年心結，學會開口說「對不起」。

其實，亞洲父母並不是不愛子女，只是習慣以行動表達關心，未必會隨時將愛說出口。回想起來，父母默默的舉動也是從愛而生。