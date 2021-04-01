戶外兒童遊樂場4.1重開　爸爸一早帶女兒放電：小朋友唔等得！

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-01 13:07

去年12月受疫情影響，康樂及文化事務署再度關閉全港各區的戶外兒童遊樂設施，相隔3個月，政府在周一（29日）表示，考慮到復活節假期將至，市民希望可進行更多有益身心的活動，經慎重評估風險，周四（4月1日）起有條件恢復部分較低風險活動，當中包括戶外兒童遊樂設施。今早記者到屯門公園的兒童遊樂場，發現一早已有小朋友到場玩，有爸爸表示女兒期待已久，他更指：「其實可以早啲開！」 攝影：李紫銘

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康文署及房委會早前公布，於4月1日重開戶外兒童遊樂設施，並提醒市民在使用兒童遊樂設施時，須佩戴口罩，並保持社交距離，不可進行多於法例指定人數的群組聚集。

記者今早到屯門公園共融遊樂場視察，發現場內已有不少家長帶同小朋友來放電，場內部分設施包括獵蛋沙池、沙檯及嬉水設施仍然關閉。

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爸爸：小朋友唔等得！

伍先生是屯門區居民，但居住位置並不鄰近屯門共融公園，今日得知公園重開特意和四歲女兒來遊玩。他認為，早前健身室重開，到學校復課，包括幼稚園，這些地點的風險不亞於遊樂場，認為遊樂場可以在更早時段開放。

伍先生直言：「大人等得小朋友唔等得，而家係小朋友發展黃金時期，俾佢去公園爬吓跑吓，對佢手腳協調同社交都有幫助。」在遊樂場未正式重開期間，伍先生主要帶女兒前往郊外，而明日（2日）泳池亦即將重開，伍先生則未打算帶女兒前往，畢竟自己少去泳池，更何況要脫下口罩。

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