復活節好去處｜教小朋友整Cupcake從零做起　再整環保動物手工藝

撰文： 王淑君 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-31 17:30

復活節長假期，天氣開始熱辣辣，主題公園又人山人海，小朋友可以到哪兒玩呢？我們推介2個親子工作坊，在商場內可以一邊嘆冷氣一邊玩，不怕人逼人又不怕汗疊汗！ 攝影：龔嘉盛、余嘉文

親子烘焙工作坊

小朋友大部分過程都是親自動手，非常有滿足感！

人氣文化地標K11 Musea內的哈里小屋推出2個親子烘焙工作坊，可以和小朋友學習製作唧花糖霜曲奇餅乾和忌廉杯子蛋糕。工作坊由1位導師教授1至4位小朋友，從零開始製作，由製作麵糊到裝飾，都由小朋友在導師的教導和協助下一一完成，小朋友即使沒有煮食或烘焙經驗，也能做得到，而且獲得滿滿的滿足感。稍大的參加者亦可以自行隨導師學習，讓家長有一個小小的放鬆時間，在附近的Cafe喝杯咖啡或在商場逛逛，相信大家也能自得其樂。

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1.5小時導師專人1教授親子烘焙工作坊

課程包一份2大塊曲奇材料包或一分8件杯子蛋糕材料，限2位成人及1位小童（3至17歲）參與，如需另加一份材料，每份為$100。

星期一至五開課時間：11:00、14:00、15:00、16:00、17:00

星期六、日及公眾假期開課時間：11:00、14:00、15:00、16:00

優惠價：$342

地點：K11 Musea B245A鋪

報名及詳情：http://bit.ly/3qW85WX

荃新天地玩學農莊‘Happy Farm EE-I-EE-I-OH!’

今個復活節，Citywalk 荃新天地聯同本地生活藝術創建達人Busymama Benny製作學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等製作一系列色彩繽紛又好玩的主題打卡裝置及遊樂設施。小朋友除了可以看到由生活廢料製作的巨型農場小屋以及各種可愛農場小動物外，亦可以參與一系列親子手作工作坊，親手製作製作動物造型小椅子、環保袋或立體動物家居裝飾。

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按圖即睇三大體驗式工作坊詳情及價錢：