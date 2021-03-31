復活節好去處｜一家人上山頂玩大富翁復活蛋工作坊　再玩轉蠟像館

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-31 21:00

復活節即將來臨，爸爸媽媽們可以帶仔女去到山頂玩一日！早前因疫情一度關閉的山頂蠟像館將會於4月重開，更會有生日優惠，而大富翁館亦於復活節期間推出工作坊。晚上再去凌霄閣睇夜景，小朋友一定可以放足一日電啦！

香港杜莎夫人蠟像館4月1日重開

早前因疫情影響而一度關閉的香港杜莎夫人蠟像館，將於四月一日重新開放。蠟像館亦推出全新互動數碼拍照體驗 - 「VIP數碼照通行証」，讓大家可以以極佳角度拍攝不同主題及即時與巨星蠟像互動。除此之外，蠟像館將推出多項套票優惠。其中包括以親子價港幣590元購買原價港幣1,255元之「親子樂遊套票」或以優惠價港幣650元購買原價港幣1,301元之「親子自駕無憂套票」，比正價更是足足低至五折，一家人去玩就最啱！

另外，本港居民「生日之星」優惠亦會繼續，由即日起至2021年12月31日止，香港市民只須於生日當天、生日前七天或後七天蒞臨香港杜莎夫人蠟像館並於正門售票處購票時出示香港身份證，將可免費入場。而於閉館期間生日的港人（2020年12月2日至2021年3月31日）到購票處出示有效身份證明，即可於2021年4月1日至4月30日期間享有港人生日優惠一次。

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香港大富翁夢想世界™復活節 Fun Fun Fun 特色攤位活動

而位於山頂廣場的全球首個大富翁主題館-香港大富翁夢想世界™亦趁著復活節假期推出復活節 Fun Fun Fun 特色攤位活動，包括真人版大富翁、投地高手以及大富翁先生復活蛋 DIY 工作坊。小朋友可以在巨型棋盤中玩真人版大富翁，化身大富翁棋子走入巨型棋盤擲骰仔攞獎品，亦可以拋擲金幣至大富翁棋盤上贏得各款奬品。而小朋友一定不要錯過大富翁先生復活蛋 DIY 工作坊，導師教授學員 DIY 一個獨一無二的大富翁先生復活蛋！