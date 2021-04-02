親子12星座｜巨蟹愛滿瀉、金牛享樂不缺　5個星座父母最有責任感

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

有人做了父母，卻還是個孩子。有人有了孩子，就一夜長大。你是哪一種呢？

即睇哪5個星座的父母最有責任心！（按圖了解）

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1. 金牛座

儘管金牛爸媽對孩子的精神世界有些遲鈍，在物質方面卻絕不虧待，總是竭盡所能提供最好的。對他們來說，啥都能將（扣）就（門），吃飽穿暖不能夠。

作為外貌協會副會長，還順帶監督孩子的身材管理——瘦了怕你餓，胖了嫌你喘。

2. 巨蟹座

名副其實的奶媽星座，對孩子的需要很敏感，遠在千里之外也有心電感應，真的能痛子之痛。儘管有時情緒說來就來，偶爾也會沒原則地縱容，但為了子女絲毫不示弱，再苦再累都抗着。

做他們的孩子很幸福，因為深深感到自己被心疼！

3. 處女座

你以為自己在吃辣條，但處女媽/爸感覺你在喝農藥。TA對飲食起居緊張得不行，規矩多，愛念叨，看到垃圾食品如臨大敵。還是學習型父母的典型代表，愛照着理論科學養豬孩。

儘管經常被挑剔得快瘋掉了，但被這樣事無鉅細地照料過，品味不可能不高，其他人都成了將就。

4. 天蠍座

有天蠍的家長，意味着你不太能有自己的秘密，他們強烈的控制慾，是挺讓人窒息的。還愛和你身邊一切人爭風吃醋，等你長大要走遠時真·心如刀割。

但TA像母雞護崽兒一樣，把你圈在翅膀下，總擔心外面的世界太危險，想為你鋪好一切的路。

5. 山羊座

不太懂得情感交流，但相當盡職盡責。摩羯父母會認真賺錢，就怕自己沒本事，害你輸在了起跑線上，努力把你往人生贏家的路上拽。給你報興趣班，補課……琴棋書畫樣樣不落下。

可能在這樣的栽培下，你的童年沒那麼自由，但你的榮譽裏有他們的汗水和苦心，有一天也許你會懂得他們的嚴厲。

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