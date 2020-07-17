十二星座老公最易因乜事發脾氣？獅子怕當眾落面　白羊憎人慢吞吞

我們作為每一個獨立的個體，每時每刻都在交流與思考，每一件小事帶給我們的體驗都會產生相對應的直觀感受，就是我們常說的情緒。這其中大概包括憂愁、悲傷、喜悅以及憤怒，其中憤怒是最難以抑制的，這不僅帶給我們自己痛苦，更會傷害身邊人。

穩定情緒對於我們每一個人來說都是一個永恆的人生課題，可能情緒忽然就上頭，自己都會手足無措。曾聽過一位心理學老師的這樣一個觀點，大概意思就是情商高不一定是委屈自己讓別人開心，而是具有穩定的，波瀾不驚的情緒與狀態，這樣不僅能安慰到自己，更能安撫別人，進而達到一個共贏的目的。

可是憤怒常常會讓我們失控，讓我們面目憎獰或大吼大叫，一時的衝動造成無法挽回的後果，讓我們就會想「如果當時忍住就好了」。想控制情緒就要全面的認識自己性格，然後才能更能去控制憤怒，今天我們就一起了解下十二星座的易怒點吧！不僅可以避免自己生氣更能巧妙地避開他人的憤怒。

老公常忽然發火？立即看看十二星座最易被什麼惹怒（點圖放大閱讀）▼▼▼

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