男人都念舊？分析前度在十二星座丈夫心中位置　山羊仍盼舊情復熾

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兩個人能夠走到一起，就說明彼此曾經是有相互喜歡相互仰慕的。對方身上肯定有自己特別喜歡的優點，才會默默的走到一起。但是感情這種東西往往很難經受得住考驗，關係再好的情侶，也未必能夠順利的走到最後。有時候是形勢所迫，有時候是三觀不合，有時候是真的不愛了。

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分手很正常，大家都希望能夠找到一個真的合拍的靈魂伴侶，這樣才能夠相持走過這漫長的人生。所以如果彼此不是很合適，那麼分手反而是最好的選擇。只是分手這個過程，有的人能夠做到好聚好散，彼此分後還能是朋友。而有的人就徹底撕破臉皮，從此老死不相往來。

分手會出現這樣的情況，跟每個人的性格是息息相關的。有的人就比較灑脫，所以他們記著都是對方的好，不會記著對方的壞。而有的人就比較小心眼，總是會不停的責怪別人。那麼今天就讓我們一起來看看，到底12星男都把前任放在什麼位置呢？

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