人力中介建議菲律賓外傭來港前先打疫苗　專家：沒考慮風險及責任

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-09 21:30

本港持續出現由菲律賓而來的新冠病毒變種個案，有人力仲介協會向菲律賓政府提倡，讓受聘外傭先在菲國打疫苗再來港，並由僱主負擔疫苗費用。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，此建議過分草率，很多責任的細節沒有考慮清楚，並認為在疫情期間，確保外來人士健康的責任應在本港政府身上，而非僱主負責。

本地持續出現由菲律賓輸入的變種病毒個案，今日（9日）新增的12宗個案之中，有6宗來自菲國，全部帶有N501Y變種病毒株。連日不少專家建議停飛來菲律賓來港的航班，以控制疫情。

香港人力資源仲介協會早前向菲律賓當局建議，讓出國打工的外傭先在該國接種疫苗，並由香港僱主負擔費用。而印尼方面，已優先為出國工作的人士優先免費接種疫苗，以祈減少印傭來港後的隔離日數。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為建議不合理，「外傭有權決定自己打唔打疫苗，而家要佢出國前打，變咗僱主監佢打」，她又強調，即使已在本港工作的外傭也有權決定是否接種疫苗，僱主不能無理解僱不肯注射疫苗的外傭。

她又指出，政府應有責任確保來港人士的健康，而非因為是外傭而「外判」給僱主負責，「點解外傭就要打針先嚟得？其他外國人嚟香港又唔使？唔應該針對來港嘅工人」。而且，現時的疫苗均需注射2劑，僱主又是否需要承擔2針之間的起居費用？萬一外傭對疫苗產生副作用，責任誰屬？

尤其現在菲國的新冠病毒已變種，容太擔心即使外傭接種疫苗後，仍有機會是帶菌者。在本港，外傭主要的職責是照顧長者和小朋友，她惟恐僱主以為外傭打針後100%安全而掉以輕心。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（港台圖片）

鼓勵聘用本地保姆

容太坦言，中介的建議是希望縮短來港外傭的隔離日數，以及吸引本地僱主放下戒心聘用新來港的外傭。惟她認為建議的細節和責任不清晰，亦擔心先例一開，印尼政府又跟隨，改變現時免費接種的政策，想外傭「零支出」出國，變相令僱主要支付更多費用。「如果續約外傭由僱主負擔費用都講得通，但外傭都未抵港，冇理由要僱主負責。」容太說。

現時雖然聘請新來港外傭的程序波折重重，容太指入境處已就情況放寬僱主聘用本地完約外傭的措施，她亦留意到本地僱主隨失業率上升而有下降趨勢，認為僱主會較易聘請到本地完約的外傭，「或者可以考慮本地保姆姨姨，幫返本地經濟」。

相關文章：疫苗預約｜3月16日起外傭可優先接種 一文睇清預約方法詳情

按圖即睇外傭接種疫苗詳情：