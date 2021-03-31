外傭暗黑料理｜用水果煮餸創意爆燈　張敬軒遮遮都整過呢樣…

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-31 12:56

外傭煮飯有時真的超乎想像。近日有僱主在網上分享姐姐的暗黑料理，令人聯想到歌手張敬軒的「遮遮」亦曾做出難以下嚥的餸菜，引起網民之前紛紛分享自家外傭的古怪料理，包括加入水果在料理之中，可謂創意爆燈。

近日，有網民在Facebook群組中分享外傭姐姐的「暗黑料理」。只見她把原個橙放在肉餅上一起蒸，令人傻眼，連僱主也不禁疑問：「 點解要放個橙去蒸肉餅呢？」

其實外僱用水果加入餸菜也不是新鮮事，有網民亦曾分享姐姐的「咸水角、檸檬蒸三文魚」，讓人對味道感到好奇。而歌手張敬軒的遮遮出名製作清淡料理，也曾花心思烹調質感猶如「百潔布」的藍莓班戟。想不到，原來連DJ余迪偉的外傭姐姐也是「地獄廚神」，把炒飯濕炒到變成「椰菜花」。

按圖即睇外傭暗黑料理：

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與其食姐姐的創意料理，是不是想回歸清淡呢？一同重溫張敬軒遮遮淡而無味的早餐系列吧！張敬軒曾在IG帖子說：「那天，我吃的是一大碗白粥和兩塊中式藍芝士 #腐乳 我十分意外，原來不單止有白粥，竟然還可以吃上腐乳，我覺得很豐富，很驚喜 ！個多小時之後，我外出工作。出門口時，我發現整個人輕飄飄的，好像沒有吃過東西一樣 #好像離開了這個世界一樣，感覺十分環保，也很有新鮮感。」

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