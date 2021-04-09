工人姐姐奉獻18年青春照顧兒子 由20幾歲做到40幾道別後囝囝爆喊

撰文： 李紫銘 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-09 17:50

在香港聘用外傭是一件常見的事，但要請到一位可以融入家庭，陪伴小朋友成長的並不多。Alfred爸爸早前在社交平台發帖，一家人在機場道別了一位服務長達18年的工人姐姐。這位來自印尼的姐姐，把人生最寶貴的青春與黃金時間奉獻給自己的家庭，由20多歲開始在自己家中打工，做到40多歲，一家人也十分不捨她的離開。

錫囝囝錫到燶 離別後囝囝返屋企爆喊

Alfred爸爸指，自己是該印尼姐姐的第一位僱主，她20多歲便一直在自己家中打工，家人每年也有為她慶生，關係十分融洽。她照顧了兒子18年，自然最不捨的亦是他。Alfred爸爸直言兒子本打算死忍，不在姐姐面前哭，姐姐入閘後更忍到雙眼發紅，Alfred爸爸補充：「最後囝囝忍唔住返屋企爆喊，眼腫晒！」

「畀錢唔係大晒」將心比己會更體諒姐姐

Alfred爸爸說是次工人姐姐辭退，是回鄉照顧家人，她也有自己的小朋友，比囝囝大兩歲，更透露姐姐早已在家鄉買地，最後一份合約是每月7千港元。爸爸更分享了自己多年來的心得，調整正確心態去看待工人姐姐的表現：

「簡單啲係交到功課7成當滿分（姐姐表現），你就會舒服啲！同姐姐要時間磨合，但唔係個個有18年磨，中間梗有磨擦！但我都覺比其他人好彩！我有時都要洗下自己腦，人地離鄉別井照顧唔到自己個仔嚟幫你，同埋人工都唔算高，自己係打工仔都成日講『畀錢大晒呀？』換轉自己會點？仲有對佢唔好的話，唔驚佢對自己個仔唔好啊？後來相處耐左就知佢錫我個仔錫到燶！」

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接納孩子對外傭離去的哀傷

Edge臨床心理學家楊健恩認為無論孩子與外傭關係如何，一個曾經一起生活過長時間的人會離開，有不捨得的感覺是自然。以上方法如果持之以恆，孩子與外傭有健康與獨立的依附關係，即使外傭離開亦只會有正常過度期的哀傷。在孩子傷心時父母多陪伴、盡量維持家庭的日常運作、掛念時寫信或視象通話了解外傭的近況，都有助孩子慢慢適應新生活。

作為一個在職媽媽，體會親子育兒與工作令時間永遠不夠用。「明白媽媽在外工作忙碌了一天，回到家可能只想清靜一下沉澱自己，但孩子真正困身的就只有頭十年，如果媽媽能爭取與孩子相處時間，孩子自然會知道外傭與媽媽的分別，更可幫助孩子面對不同的家庭變化。」

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