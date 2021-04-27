別總在比較、將小錯誤放大　9個夫妻愛情默契明白了便可相愛到老

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-27 12:00

一段健康的親密關係並不全靠運氣，而是事在人為。恩愛一生，需要有怎麼樣的經營與際遇呢？在我們的一生中會遇到多個戀情，相識、相戀、分手，也許重逢。但是，在磕磕碰碰的愛情中，要能相伴一生，還真的非常困難呢。

要建立一段親密關係，究竟要有哪9種特徵？（點擊下圖了解更多！）

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赫芬頓郵報（HuffPost）着名的情感專欄主創 Kelsey Borresen 是這麼認為的：一段健康的親密關係不是全靠緣分左右的。相反，它需要兩個不完美的人，全心全意地經營好這段關係。

他也採訪了9位心理、情感、情緒及其他領域的專家，歸納出了一段健康的親密關係都能具備的9種特徵。一起來看看專家們都是怎麼說的吧！

1. 你和對方是隊友，還是競爭對手呢？

性治療師 Douglas C. Brooks 認為，雖然在勞動力市場或一些體育競賽中，「競爭」通常是代表一件好事，但是在情侶之間，強化競爭關係是不健康的。你們其實沒有必要比賽誰賺錢更多、誰為家庭犧牲更大、誰為誰付出的時間更長；這種比較與競爭不知摧毀了多少段關係。你必須要時刻記住，你們應該享受彼此的關係，伴侶之間要學會溝通、商量，而不是競爭與比賽。

2. 你們是否能為對方做出一定程度的犧牲？

婚戀關係治療師 Weiner Davis 表示，我們其實生活在一種強調「個人滿足」和「個人幸福」的文化裏。把自己的真實需要放在第一位，這是每個人隱藏的價值判斷。但是在戀愛中，這種做法其實是災難性的。在健康的關係中，伴侶彼此應該要在非原則性的問題上，某種程度上配合對方的喜好。比方，和你不喜歡的姻親聚會，或者嘗試你沒甚麼興趣的休閒活動。畢竟，深愛對方的人會懂得互相照顧與磨合。

3. 你對愛情的期待是合乎情理的嗎？

情緒治療師 Michele Weiner Davis 認為，對某些人來說，墜入愛河很容易，但維繫親密關係卻是另一回事。長期穩定的戀愛關係很難，因為你們將遭遇無數的高潮和低潮。如果在戀愛中，你對未來的挑戰、風險有一定的預期與評估，並且提前準備一些方案去解決他們，而不是遇到困難就過度反應。那麼，恭喜你，你一定會擁有一段穩固又安定的關係。

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4. 你是否會將對方的小錯誤擴大無數倍？

婚戀與家庭關係專家 Winifred M. Reilly 表示，在面對生活中一些瑣碎的錯誤時，健康的情侶從不會無意義的誇大問題。 比方，對方忘記把衣服拿曬太陽了、或是忘記打掃家裏，負面伴侶的想法是：「他不關心我」，或者「他只為自己着想！」然後一場莫名其妙的衝突就無法避免了。 然而，成熟的伴侶會認為，「即使是完美的伴侶，有時也會搞砸一些事情。」 因此，他們不會莫名地爭吵，也能更容忍伴侶的錯誤。

5. 你們是會搶着承擔責任，還是會相互推卸責任？

心理學家 Ryan Howes 覺得，當遇到問題時，健康的戀愛關係會讓人率先思考自己的錯誤。比方，家庭出現財務危機了，那是不是我在哪裏多花了錢？伴侶沒有做完家事，那是不是因為我給對方的責任與壓力太大了？而在一段不健康的關係中，雙方往往會率先指責對方、攻擊對方，並把自己的責任推得一乾二淨。事實上，世界上的所有錯誤都不是集中於某一方身上的——健康的情侶會先反思自己的所作所為。

6. 雙方彼此在關係中感到安全，百分百信任對方嗎？

社會學教授、性學研究專家 Pepper Schwartz 表示，誠實和忠誠度是維持健康關係最重要的原則，沒有之一。在一段健康的關係中，雙方彼此不會嫉妒或猜疑。他們會感到彼此被對方深愛着，而且明白對方會試圖保護和自己的關係。

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7. 在吵架時，你們是否能做到理性地爭論？

情感專欄作家 Schwartz 的意見是，在一段健康的關係中，雙方可以爭論、爭辯一些重要的事情，但一定要懂得相互尊重。如果明明一場普通的爭論都會升級為一齣戰爭片，那意味着你們還沒有建立起合理且順暢的交流機制。你們可以爭奪與辯論任何問題，但絕不要用帶有侮辱性的字眼。

8. 你們是否能沒有顧忌的聊任何事情？

心理學博士 Reilly 覺得，在一段健康的親密關係中，雙方會無所不談，能夠如實表達並知曉對方的想法感受，即便真相與黑歷史可能有些難以啟齒。畢竟，長期隱瞞自己，會讓雙方漸漸學會隱藏更可怕的秘密。

9. 隨着時間的推移，你們共同成長了嗎？

情感專欄作家 Howes 表示，兩個人要是相處得久了將會發現，隨着時間的推移，彼此都會發生很大的變化。

你可以反抗這種必然性，但也可以接納它。在一段健康的關係裏，雙方彼此都會認知到，「改變」其實是好的。因為人的發展是個終生且長遠的過程。他們會激勵彼此選擇新的職業、發展自己的交際圈，也支持鼓勵彼此追求最感興趣的事物。當然，如果這樣的改變威脅到了你的生存問題和安全感，那麼你會感到害怕是在所難免的。

但如果你們能敞開心門、開誠佈公地溝通，並共同應對這種改變生活的變化，你們就會在一段關係中共同成長、相互扶持到永遠。

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