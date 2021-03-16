夫妻性生活不協調婚姻現裂痕？　悲傷前先搞清楚這是天災還是人禍

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-16 18:31

編按：一段婚姻裏沒有美滿的性生活，或會使夫妻二人日漸疏離。性生活失衡除了歸咎於先天的障礙，還可能是人為造成。以下節錄自《極簡日常心理學》一書的內容，或能開解你內心的鬱悶。

沒性生活的夫妻，相處一定有問題嗎？

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迷思15

婚姻中沒有性，還有必要繼續下去嗎

我以一個婚姻諮詢師的身份和大家談一談這個話題。婚姻中沒有性，我們需要搞清楚這是「天災」還是「人禍」。

一、「天災」：功能性的障礙

指的是功能性的障礙導致婚姻中沒有性，比如因為基因的遺傳或其他一些疾病造成的性障礙。在這情況中，兩個人都是天災受害者，都沒有性能力，那麼兩人在一起就不需要考慮生理的滿足，而只需考慮精神的、社會的、依戀的滿足，彼此相互協作。如果受害者只是一方，而另一方是正常的，這樣就容易出現婚姻問題，一方壓抑，另一方內疚，兩人的關係和心理健康也會受很大影響。

二、「人禍」：人為因素

兩個人有性功能，外部的條件都具備，可是因為人為的因素不能發生性關係。比如，兩個人的關係很糟糕，到了你死我活的地步，如果是這種狀態，我們先回答一個問題：是不是要這樣子不開心地過一輩子？答案肯定是不要。那我們就要想辦法進行積極的改善。如果夫妻兩人都不願意分開，但兩人一見面就吵架，彼此怨恨對方，這就導致了性生活沒辦法進行下去。面對這種情況，兩人就需要積極地去應對，要進行專業的婚姻輔導與治療，治療師可以幫助我們走出這個困境。

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目前的無性婚姻或者婚姻質量不高的夫妻，常常採用的方式就是等，要麼期待奇蹟發生，要麼接受現在的狀態，一輩子就這樣了，對於後者，婚姻即使無性也影響不大。

綜上所述，如果是天災，兩個人都是功能性障礙，沒有性的婚姻一樣可以進行下去，也可以是很幸福的；一方是功能性的障礙，另一方是沒問題的，這樣的婚姻有可能會出現問題。如果是人禍，先不論對方怎樣，自己必須行動起來。

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《極簡日常心理學》（萬里機構授權使用）

書名：《極簡日常心理學》 作者：韋志中．國家心理督導師。從事心理諮詢與心理教育工作20多年，出版心理學著作30多本。 作者：余曉潔．國家二級心理諮詢師、心理治療師、社工。她從事心理學社會應用與服務工作10多年，致力於大眾心理健康教育與諮詢、心理科普與本會團體心理諮詢專業人才培養。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】