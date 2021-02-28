粉紅色佈置睡房易令夫妻有婚姻危機？　色彩學來說這顏色較理想…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-02-28 17:00

臥室是我們睡覺休息的地方，把房間整理成溫暖柔和的色調往往可提升睡眠品質更加放鬆。但若房間是使用粉色系去布置被告知這樣會影響夫妻感情，甚導致另一方出軌，您會相信如此風水之說嗎?

社員 靜靜 於爆廢1公社發文。

自從有人告訴我 床組的顏色不能買粉紅色（情侶夫妻） 我就不敢買了耶...（偶爾看到還是很想買） 說是會不好（偷吃出軌之類的） 你們信嗎 #聊聊天就好太仇恨言論的不要來謝謝

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為何房間床組不得使用粉色？

按風水來說，粉色容易招桃花，使得夫妻間相互猜疑，影響夫妻感情。

但以色彩學來說，粉紅色會引起焦慮，夫妻容易有口角，反之使用水藍色或淺紫色比較安定。

您相信哪一種說法呢?

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【社員回文】

*會偷吃的男人，不管什麼顏色的床組一樣會偷吃 *我只聽過夫妻房間的燈要用黃光比較好 *挫賽......我們家的棉被是粉色系（結婚第十八年） *是位子跟擺設關係比較大吧！ *現在告訴妳鋪灰色會人生慘淡喔，要維持婚姻現狀只能鋪透明的 *會出軌的你紅橙黃綠藍靛紫他都能出軌 *我喜歡柔和的水藍色啊嘶

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