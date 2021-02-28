粉紅色佈置睡房易令夫妻有婚姻危機？　色彩學來說這顏色較理想…

親子
撰文：
最後更新日期：

臥室是我們睡覺休息的地方，把房間整理成溫暖柔和的色調往往可提升睡眠品質更加放鬆。但若房間是使用粉色系去布置被告知這樣會影響夫妻感情，甚導致另一方出軌，您會相信如此風水之說嗎?

社員 靜靜 於爆廢1公社發文。

自從有人告訴我

床組的顏色不能買粉紅色（情侶夫妻）

我就不敢買了耶...（偶爾看到還是很想買）

說是會不好（偷吃出軌之類的）

你們信嗎

#聊聊天就好太仇恨言論的不要來謝謝

-------------------------------------------------

為何房間床組不得使用粉色？

按風水來說，粉色容易招桃花，使得夫妻間相互猜疑，影響夫妻感情。

但以色彩學來說，粉紅色會引起焦慮，夫妻容易有口角，反之使用水藍色或淺紫色比較安定。

您相信哪一種說法呢?

-------------------------------------------------

【社員回文】

*會偷吃的男人，不管什麼顏色的床組一樣會偷吃

*我只聽過夫妻房間的燈要用黃光比較好

*挫賽......我們家的棉被是粉色系（結婚第十八年）

*是位子跟擺設關係比較大吧！

*現在告訴妳鋪灰色會人生慘淡喔，要維持婚姻現狀只能鋪透明的

*會出軌的你紅橙黃綠藍靛紫他都能出軌

*我喜歡柔和的水藍色啊嘶

相關文章：習慣反白眼、批評老公自然抗拒湊B　9個建議育成暖男爸爸冇難度

+27
+27
+27

相關文章：奶奶、新抱「爭仔」日日家嘈屋閉？老公懂這樣做婆媳關係自然改善

+22
+22
+22
產後退奶媽媽胸型註定乾扁走樣？　網民熱議還原胸部彈性方法！
渣男老公偷食「養小三」太卑鄙？　妻怒斬幾刀後才知丈夫是個暖男
林中小鹿竟跟4歲男孩交朋友　場面溫馨　網民笑稱：這是新抱嗎？
教師休假時不可讓自己孩子吃牛肉漢堡？　怪獸家長投訴：不良示範
教訓小孩浪費食物反被窒到冇聲出　事主：以往的訓話今天不管用
小孩沒戴口罩Uniqlo不許進入　事主放負評台政府回應後網上風向轉

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。