親子穿搭｜善用吊帶褲、營造層次感　即睇4種小朋友得意襯衫秘訣

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-25 10:22

這年頭的小孩個個都是寶，出遊穿親子裝已經不稀奇，每天幫家中的小孩從頭到腳穿搭的好看才是真本事，日本就有一位很喜歡幫兒子穿搭的年輕媽媽，常常在幫打扮兒子之後拍照上傳，每一張照片不僅是記錄了媽媽精心的搭配，也記錄了兒子的成長，現在就來看看這位超會對鏡頭放電的日本男孩怎麼穿吧！搭黨們，準備好被他的笑容療愈一波了嗎？

幫孩子襯衣其實沒想像中的難（按圖瞭解）：

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配合節慶的髮箍

小朋友能選擇的頭飾有限，但逢年過節在大賣場都買得到像這樣的造型髮箍，不僅有很多造型可以讓小孩挑選，也不用大費周章的買一整套衣服，可以説是省錢又省時的 Cosplay，配合「牛」年戴上乳牛的髮箍，萌度破錶之外也很適合戴去牧場玩；麋鹿的髮箍可以説是聖誕節必備，配上 2021 年依舊流行的毛毛外套和費爾島毛衣，簡直是温暖到心頭。

不同色吊帶褲

老一輩的人常説：「嬰仔一眠大一寸」，買新衣的速度總是跟不上小孩的暴風成長的速度，怕小孩長太快而買大一個尺寸的衣服絕對不是明智之舉，媽媽們不妨考慮不退流行又耐穿的「吊帶褲」，在購買的時候除了注意褲長，「肩帶」是否能調整也是很重要的一環，褲長可以依照喜好折上去增添造型感。

營造層次感

想要讓一件平凡的素色毛衣、帽 T 變的不凡？那就一定要幫小孩購入一件格紋衫！大地色系的襯衫做底，配上米白毛衣或是酒紅色帽 T ，穿上後學院俏皮感立現，或是黑白襯衫做底配上牛仔套裝，袖口反折一大折讓襯衫的花紋外露，簡單的單品帶出好品味！

山系感穿搭

穿搭最怕沒有主題發揮，靈感枯竭的時候試試以「軍綠色」作為整體的重點配色，最內層穿着深色系的上衣，披上口袋背心或是機能外套，上身都穿着深色，使下半身的顏色選擇變得多元，用百搭的牛仔褲、米白格紋褲去做搭配，加上長襪、漁夫帽、包包等小配件，呈現帶有山系感的露營風。

Dappei 結語：

現在小孩的衣服真的是越做越精緻，已經不再是中間有卡通圖案就能收買人心的時代了（淚），期待這位媽媽以後繼續更新她與兒子的穿搭日常照，就算沒有小孩，光是看着照片也不禁露出姨母笑！

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原文：

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