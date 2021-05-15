親子12星座｜金牛愛錢白羊脾氣大　孩子屬這5大星座性格3歲定80歲

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-05-15 12:00

俗話說「三歲看，超適用於以下這幾個星座。 從小到大人設就沒倒過，從小就能一眼看出是甚麼星座呢！小時候父母拿你們沒轍，長大後社會的毒打也不好使…

哪些星座從小到大都沒變？（按圖看清！）

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金牛座：我愛錢

你死命護着身子下的玩具，打死都不讓別的小朋友玩，誰勸都沒用。一張小臉憋得通紅，勁兒還很大，手指頭怎麼都掰不開。守財從娃娃做起，爸媽都留下了欣慰的淚水。

白羊座：我脾氣大

把別人一拳送到醫院縫兩針，爬到樹上掏蜜蜂窩被蟄了滿頭包…然後讓父母來醫院買單走人這樣的事兒，你沒少幹吧？最有童年記憶的一道菜恐怕就是籐條炆豬肉了。

雙子座：我鬼主意多

媽媽的化妝品，爸爸的打火機，通通都是你的實驗品。把家裏拆得七零八落，弄得雞飛狗跳，還美其名曰「科學家精神」。一旦發現家長臉色不對，立馬表演羞愧戲碼，認錯態度既快又好，但——下次還是照樣搗蛋！

人馬座：我愛自由

：人馬，站着別動，媽媽就去上個廁所。 ：好的，放心吧！

前一秒答應得好好的，下一秒就跑得沒影兒了：臭兒子，你人呢？人呢！你就是傳說中別人家的孩子，因為永遠沒在自己家好好呆着。

天蠍座：我保持神秘

被耳提面命這是某某親戚，那是xx同學，得叫人啊！但你脖子一梗，眼神望天，死活不從。從小就特別高冷，反正尷尬和不知所措都是爸媽的，不操心。

來說說你從小到大的「光輝事跡」吧！

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