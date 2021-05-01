抗老唔一定食花膠　蜜棗螺片一樣掂！附滋陰湯水推介3分鐘完成

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-01 18:00

護膚是女人的終身事業，即使已有了家庭，也絕不要怠慢自己的肌膚！今次分享10種滋陰養顏的食材，平日多用它們入饌和煲湯，有助改善手腳冰冷、保持肌膚彈滑水潤，愈吃愈年輕！

平日再忙也要好好休息及護理自己的肌膚。(Getty Images)

抗衰老先要學「滋陰」

常常聽人說「滋陰養顏」，到底甚麼是滋陰？原來在中醫角度，「陰」是指人體內有滋潤作用的陰液，陰液不足、陰陽失調會令女士身體燥熱而四肢冰冷、心煩失眠，內分泌失調和面容暗沉缺水，出現皺紋、色斑和黑眼圈等問題！

***按下圖即睇滋陰方法***

學懂滋陰即可養顏！那麼甚麼食物有滋陰功效，愈吃愈年輕呢？

***按下圖即看10種抗老食材***

+ 5 + 5 + 5

滋陰湯包推介 3分鐘搞掂！

很多媽媽生活忙碌，又要照顧小朋友又要做家務，一頓飯都很難坐下來慢慢吃，別說要煲這些養生滋補湯水了——幸好御壹工房推出超方便湯包，加熱3分鐘即可飲用，湯包湯渣非常足料，而且無添加味精、防腐和人造色素，適合一眾忙碌又愛美愛健康的媽媽！

御壹工房湯包套裝A $198

御壹工房湯包套裝A內容

1. 400g 海底椰銀耳竹絲雞湯

成分：水，竹絲雞，豬展，海底椰，銀耳，螺片，蜜棗，薑，鹽

功效：滋陰潤肺、除燥清熱

2. 400g 姬松茸嚮螺片燉竹絲雞湯

成分：水，竹絲雞，豬展，螺片，黨參，淮山，姬松茸，薑，鹽

功效：滋陰補腎、加強免疫力

3. 400g 鮑魚花膠螺片燉雞湯

成分：水，雞，豬展，鮑魚，花膠（魚類製品），螺片，冬菇，淮山，紅棗，杞子，薑，鹽

功效：滋陰養顏. 補充骨膠原

4. 400g 花膠元貝海底椰燉豬展湯

成分：水，豬展，海底椰，花膠，元貝，蜜棗，薑，鹽

功效：滋陰養顏、清熱、潤肺

5. 400g 天麻川芎白芷魚頭湯

成分：水，魚頭，天麻，川芎，白芷，葛根，黑豆，紅棗，薑，鹽

功效：活血行氣，祛風止痛

各款湯包無添加味精、防腐劑、人造色素；加熱3分鐘即可飲用，內含湯渣，真材實料，無需冷藏，常溫存放。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/01）

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