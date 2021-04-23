世界閱讀日│線上線下伴讀以繪本推動幸福感　推介必睇5本正向繪本

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-23 07:00

疫情下，親子之間磨擦增多，衍生出不同程度的負面影響。有見及此，有機構特意以「幸福感」作主題，定期舉辦繪本伴讀活動，甚至線上與線下同步，讓家長與孩子一同參與，藉以推動正向思維。 攝影：龔嘉盛

+ 13 + 13 + 13

培養正向思維

自去年9月起，大埔浸信會社會服務處每月均會舉辦大約8場繪本伴讀活動，圍繞不同主題，例如學習、友誼、家庭，由社工挑選合適的繪本讀物。「疫情之下，睇到好多人好艱難，希望家長同小朋友嚟到呢個地方，可以輕鬆聽下故仔。」服務處總經理吳健文指，團隊不以說教形式說故事，冀可將正面價值觀緊扣生活，培養孩子的正向思維。

在云云繪本主題之中，每月必然出現的是「幸福」。「點樣先有幸福感？係要裝備個思維模式。喺逆境裡面，你睇唔睇到少少正面嘅嘢，而喺嗰少少好嘅嘢裡面，睇唔睇到更好嘅嘢。」他補充，活動強調與孩子的互動，透過互動引起共鳴。「就算係線上活動，呢個空間都可以俾小朋友互相支持，促進交流。」

+ 7 + 7 + 7

媽媽：孩子更投入實體活動

受疫情影響，繪本伴讀活動一直以線上形式進行，參與孩子人數過百。今年復活節假期後，疫情放緩，機構開始舉行實體活動，並與線上形式同步進行。陳太育有分別就讀小學二年級及一年級的兄弟，這天首次親身參與實體繪本活動。她認為，孩子參與線上活動時，「注意力冇咁集中」，而在實體活動，則有更強的參與感。

「實體更加有趣，小朋友可以分享彼此想法，比較入腦，肢體語言更豐富，更加投入。」她分享，平常在家亦有與孩子伴讀的習慣，惟自覺「死板咁讀，（小朋友）唔集中，唔知聽咗去邊。」在活動中，眼見社工在讀故事期間不時向孩子發問，認為可助激發孩子的想像力。

按圖即睇繪本推介：

家長也受啟發

完成伴讀後，活動設10至20分鐘的家長導讀及交流環節。期間社工會向家長了解照顧子女的生活日常，分享管教技巧，讓其他家長借鏡。欣悅家長綜合服務中心暨兒童學習及發展中心主任楊慕瑛姑娘坦言，活動同時希望可讓家長浸淫其中，從繪本故事看生活哲學，有所得著及啟發。

「繪本主題有時會牽涉『失敗』、『離異家庭』，係坊間較少提及嘅話題。希望透過呢個機會，俾家長聽埋一份，等佢哋正面認識。當改變唔到環境，可以點樣看待事情。呢度冇對與錯，大家可以反映不同感受，聆聽他人聲音。」

技巧並非首要條件

活動並沒有向家長教授繪本伴讀技巧，只因團隊認為，伴讀的最大作用在於推動正向親子關係。「家長會話冇我哋講得咁生動，但其實唔緊要。最重要係用心去講，捉到個價值觀，家長可以自行演繹文字。」

「伴讀重點係增進同小朋友關係，唔好同一時間有多過一個目的，即係想小朋友一邊睇書，一邊學詞語，咁樣會令小朋友不能集中。」吳健文建議，家長可選擇「多圖少字」的繪本，伴讀期間可多向小朋友發問，嘗試透過插圖引發好奇心，藉此了解孩子。

相關文章：【親子閱讀】日本作家工藤紀子繪本 經典系列教小朋友知錯能改

《野貓軍團咖哩飯》

《野貓軍團烤麵包》

《野貓軍團Go Go Go!》

《野貓軍團和大海怪》

《小雞去露營》

《小雞逛超市》 (第2版)