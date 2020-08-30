K11 Musea誠品兒童館限定店開幕　推介9本自我肯定繪本圖書

自七月十五日起香港所有公共圖書館暫停開放至今、書展取消，加上大型書店大眾書店3月全線16間分店結業，的確令小書迷減少打書釘的機會。但好消息是誠品書店現於K11 Musea誠品兒童館期間限定店，有2,400種兒童讀物，內容適合幼兒至小學生及家長親子共讀，每兩個月書店職人會推介書單，為小朋友成長解題。 8月及9月開幕書單以自我肯定為主題，讓小朋友藉著主單內的書藉一邊思考我是誰，一邊認識及肯定自己是獨一無二的特別，從接納、信任及欣賞自己的特點和自主性，激發本身的才能。 (圖片由受訪者提供)

K11 Musea誠品兒童館期間限定店是首間逾1,800呎複合式書店，特設「童漾生活」專區，除2,400種兒童讀物外，更有兒童生活用品。店內設有閱讀區構建親子平台，讓家長可與小朋友共享親子共讀時光，同時設有重點規劃經典繪本主題Books x Life，讓小朋友可在平凡的生活中與繪本角色相遇。

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即睇有本開幕主題書單推介圖書

繪本推介《女生和男生也可以做的事!》

《女生和男生也可以做的事!》

作者 ： Sophie Gourion

出版社 ： 禾流文創

內容簡介：長大後，妳/你可以有很多選擇，現在妳/你還不是很清楚。沒有關係，妳/你有時間可以好好想一想！不過，妳也可以清楚知道妳/你真的想要什麼，女生或男生，一切都有可能的，世界在等著妳/你呢!

《不可思議的你!》

《不可思議的你!》

作者 ： 蓋兒．薩姿

出版社 ： 小魯文化

內容簡介：《不可思議的你！》就是專為年齡幼小的孩子所設計的，他們在這個時期，對性方面已開始有所認知，但又還不到適合去了解性行為的階段。透過本書溫暖又坦誠的筆觸，提供切合年齡的適當資訊，清楚地說明了傳宗接代、分娩，以及男生和女生的身體構造有何不同。

《毛毛的爆炸頭》 (第2版)

作者 ： 山西源一

出版社 ： 小魯文化

內容簡介：毛毛討厭洗澡、也最討厭剪頭髮，又蓬又大的頭髮長著長著就長到天花板，變成一個爆炸頭了！爸爸追著他要幫他剪頭髮，沒想到一不小心，毛毛翻了個跟頭竟掉進自己的爆炸頭裡面，更誇張的是，裡面居然住著一大群小老鼠、還蓋了個「頭髮樂園」！

《別亂碰! 這是我的身體》

《別亂碰! 這是我的身體》

作者 ： 盧慶實

出版社 ： 采實文化

內容簡介：美湖家附近搬來了新鄰居，鄰居叔叔對她很好還送她禮物，讓美湖很開心。美湖雖然很感謝叔叔，但是對他的碰觸總是有不舒服的感覺。她雖然懷疑是不是老師教的性騷擾，不過始終不敢說出口。某天叔叔竟來到美湖家門前，要把美湖帶走。叔叔真的是壞人嗎？美湖要怎麼做才好呢？

《我，是什麼呢？》

《我，是什麼呢？》

作者 ： 奧斯卡．柏尼菲、奧雷里安．德巴

出版社 ： 米奇巴克

內容簡介：六個關於「我」的問題，幫助你認識自己、認識世界。

1. 你是動物嗎？ （動物）

2. 長大，你高興嗎？（長大）

3. 你和其他人一樣嗎？（差異）

4. 你應該給予爸媽什麼？（父母）

5. 你喜歡鏡子裡的自己嗎？（外表）

6. 你可以自己選擇成為什麼樣的人嗎？ （自由）

《我的小雞雞》 (新版)

《我的小雞雞》 (新版)

作者 ： 山本直英

出版社 ： 維京

內容簡介：一本引導幼兒瞭解性知識很棒的工具書。作者用小朋友可以理解的文字，回答了許多令大人尷尬問題，例如「為什麼我有小雞雞而妹妹沒有？」「小嬰兒是從哪裡來的？」。

透過山本先生的繪本（書中談及隱私處、上廁所關門與可能的危險情境部分），讓小朋友學習找到自己的界線，並尊重他人的界線。

《我們都好棒！》

《我們都好棒！》

作者 ： 佐藤伸

出版社 ： 小熊

內容簡介：我是第一名！很厲害唷！

大象的體重、花豹的速度、變色龍隱身的能力、臭鼬發射臭屁的功力……。

每種動物都有與眾不同的特長，大家都好棒！

那麼，誰會是最棒、最厲害的呢？

翻開書，每種動物自信的向小讀者展現牠們獨一無二的專長，同時也懂得互相欣賞與讚美。你也能夠接受自己和別人的不一樣，並懂得發掘和欣賞他人的特色和優點嗎？

《我喜歡我自己！》

《我喜歡我自己！》

作者 ： 莎曼珊．柏傑

出版社 ： 大好書屋

內容簡介：從前有一張白紙，紙上什麼事都可能發生……

畫家拿起了筆，畫出了一個名叫薇娃的小女孩。但是畫家覺得薇娃不夠完美，想擦掉重畫時，薇娃從圖畫中現身，告訴畫家：我喜歡這樣的自己！

在這本色彩繽紛的圖畫書中，我們將跟著薇娃，找回對自我的肯定，尋求人生的無限可能。

《長刺的我》

《長刺的我》

作者 ： 金．克拉貝爾斯

出版社 ： 奧林

內容簡介：這隻小刺蝟喜歡生活中細微的事物，容易感受別人察覺不到的變化。這樣敏感的特質卻讓他很煩惱──因為他很容易就豎起刺！

小刺蝟在故事中，認識自己面對壓力的特殊反應後，接納並包容了這部分的自己，慢慢可以坦率地和大家說：「如果一下子發生太多事，我蜷縮成一團球的時候，別被嚇著囉。」當自己豎起刺的時候，也不再驚惶。

誠品兒童館 期間限定店（K11 Musea店） 地址: 尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B227舖 營業時間: 12:00 – 20:00 （Mon – Fri） 11:00 – 20:00 （Sat, Sun & Public Holiday）

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