便攜式小風扇│注意！日本醫生：高溫下吹風扇更易中暑　原因是…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-07 17:00

夏日天氣炎熱，在街上最佳的消暑方法之一當然是吹風扇。而近年亦十分流行夏日消暑神器——便攜式風扇仔，小巧方便，隨時隨地吹一吹，即可瞬間解暑。不過就有日本醫生指在高溫情況下吹風扇，反而更易中暑。

近年流行夏日消暑神器——便攜式風扇仔，小巧方便。

日本江東醫院副院長三浦邦九表示，若在氣溫超過攝氏35度的情況下，風扇仔吹出來的風有如電風筒的熱風，而當熱風吹向身體時，身體反而更熱，並會大量流汗以助散熱。因此，在高溫情況下吹風扇未必能有消暑作用，反而有機會導致身體嚴重脫水，甚至中暑。

三浦醫生指出最有效使用風扇仔以達致消暑的方法，就是在頸上掛一條浸毛巾，再用風扇吹向毛巾，毛巾的水分可令熱風轉成涼風，有助身體散熱。三浦醫生解釋指，頸部的血管較多，能幫助冷卻身體。

▼▼▼按下圖即睇3大吹風扇要注意事項▼▼▼

其實只要留意正確的使用方法，風扇不但令人感覺涼快舒服，而且比用冷氣更省電慳錢，還能為環保出多一分力。夏天常備風扇仔，室內、戶外、辦公室也能用得著，助你立即變得涼快！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/07）

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