風扇清潔│網傳不拆洗也可除塵變乾淨秘訣　網民反擔心有呢個問題

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-11 18:11

夏天來臨，不少家庭都會拿出風扇吹風送爽，但是網罩的風扇容易積塵，用之前最好先清潔。一個名為「生活小技巧」的Youtube頻道，上載了一條有關清潔風扇的影片，並稱不拆開網罩都可以除塵變得乾淨。

網傳一條有關清潔風扇的影片，並稱不拆開網罩都可以除塵變得乾淨。 （生活小技巧@youtube截圖）

片段中可見自製清潔劑的方法，把白醋、洗潔精、花露台、酒精混合拌勻，並加入噴壺中，另外準備一塊百潔布，在海綿那一面介上格紋。不用拆開風扇，先在網罩上噴上一些自製清潔劑，然後用特製的百潔布沫乾。同樣把清潔劑噴在風扇葉上，然後放置一條毛布在風扇的一旁，並開風扇，讓風扇葉轉動2-3分鐘。片段中稱塵埃和清潔劑會因離心率的原理而甩出來。

▼▼▼按下圖看網傳不拆洗清潔風扇方法▼▼▼

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這影片觀看次數達25萬，不過大部分網民的回應卻指出這不拆洗風扇的清潔法的幾個弊病。網民留言指懷疑清潔方法的安全性「D水噴左入摩打咪GG」，亦有網民指「廢得很」、「費時費力的方法」、「教壞人」、「這樣洗沒辦法乾淨」、「拆下來洗不用10分鐘洗完」。

雖然影片中示範清潔風扇，當時並沒有出現危險的情況，但是如果不小心把清潔劑噴入能觸電的地方，的確會存在危險。先不論自製清潔劑的清潔能力，但需要準備的材料確實算多，如果家中缺乏以上材料而要特地去購買的話，則多此一舉。此外，把清潔劑噴到風扇上亦會流到地面，家居清潔上亦非常麻煩，難怪網民留言「拆下來洗吧」。相信在電源關掉的情況下，把網罩及風扇葉拆下來，用清水沖洗乾淨並徹底抹乾，這樣最原始的清潔法不但安全，而且能達到最好的清潔效果。

▼▼▼按下圖看風扇推介▼▼▼

▼▼▼按下圖即睇3大吹風扇要注意事項▼▼▼

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