HKTVmall感謝祭媽媽必買玩具童裝　再睇SOGO、一田網店預售優惠

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-04-28 21:30

網上超市HKTVmall由即日起（4月27日至5月27日）舉行感謝祭，每日都會有不同店舖推出減價優惠，包括玩具、家品、電器、消毒用品、童裝等均有折扣，在5月有2日購物更有額外95折，媽媽們記得睇準日子掃貨啦！

HKTVmall由4月27日至5月27日舉行感謝祭，每日都會有店舖推出減價優惠，由Lego、dyson、威路士等等都有，貨品囊括日常用品、家電、玩具、廚具等，一家大細必有一款適合。記者發現，當中最抵買必數7折的Dyson空氣淨化風扇和8折的Lego玩具。按圖即睇首周感謝祭必買商品：

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按圖即睇每日一店減價日程：

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SOGO、一田網店減價預售 低至1折

SOGO崇光百貨由即日起至5月6日進行感謝祭線上預購獎賞，包括各類糧油雜貨及冷凍食品、母嬰育兒用品、家品、廚具等，低至4折。家品廚具推介：

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嬰兒用品推介：

一田百貨將於5月27日至6月2日進行勁減優惠，由即日至5月2日，則率先進行「一田購物優惠日率先搶購」網上預售活動，包括家庭用品、玩具、童裝等。一田更於指定日子，包括4月26日及4月28日早上10時開售限定精選。

兒童玩具推介：

嬰兒及兒童用品推介：

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