港媽每月淘寶訂過100kg貨　4年花25萬人民幣　分享7個淘寶小貼士

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-24 21:34

不少媽媽都會用淘寶購買家品、衣服、玩具甚至大型傢俬，Facebook 專頁《淘寶開心share》經常有人分享「戰利品」。記者今次找來3位淘寶戰績豐富的媽媽，向大家分享淘寶貼士及分享戰利品！

Facebook 專頁《淘寶開心share》經常有人分享淘寶「戰利品」，其中港媽Vivian Wan是「淘寶重度患者」，幾乎每一個月都會有超過100kg的貨物運到家中。Vivian接受訪問時表示，自己並非因為貪平才淘寶「我係貪方便先成日淘寶。我好鍾意買嘢，但係又唔鍾意出街，如果為咗買水彩出街，又要逐間逐間搵，上網買方便又快捷。」，Vivian強調，她在淘寶購物主要是「買靚、高質素嘅嘢」，「暫時買咗9成嘢都係滿意嘅。」

Vivian淘寶4年時間，共花掉接近25萬人民幣。

另一位媽媽自稱「屎忽鬼太太」則表示，自己「基本上每兩星期淘一次，每次20-100kg不等」，而牛媽則表示「大約1個月至1個半月淘一次，每次200至300kg」，並表示自己喜歡「細細件」的物件，例如耳環，「見到靚就買，成屋8-9成都係淘。」

按圖即睇媽媽們分享的淘寶小貼士：

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按圖即睇3位媽媽的淘寶戰績：

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