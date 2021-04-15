消委會超市格價｜2020年6成半商品升幅超通脹　奶粉尿片逆市減價

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-15 13:42

新型冠狀病毒自去年初爆發，曾謠傳內地生產商和運輸業停工，觸發市民蜂湧到超市搶購食品和日用品作儲備，多家超市的食米、即食麵、罐頭食品、廁紙和漂白水等被搶購一空；加上疫情反覆持續，在政府多項限聚及食肆防疫措施的影響下，市民多了自行烹煮一日三餐，因而帶動超市的銷貨數量及銷貨價值在去年上升，消委會亦公布了去年超市價格調查，發現近6成半商品升幅高於通脹（0.3%）。

超市疫情下總平均售價上升1.9%

消委會由2019年1月至2020年12月共24個月，對「百佳」和「惠康」以及其附屬品牌的超級市場共230項貨品進行價格比較，發現2020年的總平均售價較2019年上升1.9%，遠超同期的綜合消費物價指數升幅0.3%！

媽媽自煮成本上升 罐頭類加幅最多

部分疫情下需求殷切的食品，包括罐頭、急凍食品、包裝蛋糕、汽水、即食麵等的平均售價在去年有顯著的升幅，當中升幅最大的是罐頭類商品，一年下來平均加價19.9%，當中罐頭肉組別升幅最大，其2020年平均售價總和對比2019年上升25.1%；而煮食常用的油和米，亦分別上升1.9%和4.7%，值得一提的是，食米已連續三年售價上升。

按圖即睇嬰幼兒奶粉、尿片售價價格變動：

+ 4 + 4 + 4

是次調查雖有6成半商品升幅高於通脹，但嬰幼兒奶粉、尿片組別平均售價總和於2020年分別下降1.4%和1.3%，奶粉組別合共抽取5款作價格對比，當中美贊臣安嬰寶A+奶粉2號減幅最大，為6%。

相關文章：消委會｜媽媽買家用吸濕劑注意 實測20款有3款吸濕效果近乎0

按圖即睇家用吸濕劑比較測試結果總評分：

+ 22 + 22 + 22

按圖即睇家用吸濕劑比較測試吸濕效能（80天）：：

+ 22 + 22 + 22

按圖即睇家用吸濕劑比較測試包裝密封程度及防滲漏程度: