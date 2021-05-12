媽媽注意！淘寶買煲用3次塗層即爆開　網民：真係驚食完手尾長！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-12 13:42

不少人會在淘寶購買生活用品，有時候收到破爛的貨品只能退貨退款。不過香港人要退貨並不容易，內地賣家通常都會要求港人要先支付寄貨到內地的運費，才能夠換貨。早前有網民在淘寶花89.6元人民幣購入一個不粘鍋，但用了3次煲內塗層便爆開，但卻不知道如何退貨，有其他網友就認為應該直接差評「咁樣嘅塗層真係驚食完手尾長！」「寄返個新俾你都驚」。

有網民在淘寶購入一個價值¥ 89.6（約HK$108)的不粘鍋，但用了3次煲內塗層爆開，一開始問賣家沒有反應，要按退款才回覆並要求網民自付運費寄回貨品到內地，並表示有「運費保險」，不過差價就要網民自行負責，逐問網友可以如何退貨。

不少網友覺得奇怪：「你呢個鍋好奇怪喔...正常塗層都係慢慢磨損，唔會一層皮咁樣脫落。」「佢嗰塗層係指甲油嚟架…咁易甩出嚟嘅」，亦有網友認為應該不要退貨直接差評「咁樣嘅塗層真係驚食完手尾長！」「寄返個新俾你都驚」。並指出「會掂到食材嘅嘢，都係香港買好…Tb我通常買啲爛左唔肉赤又唔傷身嘅嘢」「個煲救咗你喎，唔駛再食不明物質」。

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消委會於2018年曾測試四種不同塗層的易潔鑊，當中有塗層竟然可能暗藏致癌風險，並且教大家使用及保養秘訣：