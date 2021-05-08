媽媽為BB淘寶超大型水池放花園　網民：我要淘過間屋先得！

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-05-08 19:29

在疫情下，不少家長也會網購各種的大型電器、玩樂設施回家，最近有媽媽更在淘寶購買一個約7米乘3米的大型水池，放在家中的花園讓BB玩水，除了這個大型水池，這位媽媽之前更淘過一個大型雪櫃，而網民都把重點放在其超大的家居，更直言：「我要淘過間屋先得。」

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有媽媽今日（8日）在Facebook群組「淘寶開心share」分享了自己為BB所淘的大型水池，並放了在家中的花園，她分享了自己所購買的是尺寸是732x366x132cm，售價為7598人民幣，並加送梯及過濾泵，另外她還購買了地墊、水泡及海洋球，她的帖子一出，即引來大量網民回應，有人指：「貧窮限制了我的想像！」、「我缺既係泳池咩？我缺既係放得落咁大個泳池既屋企呀！！」、「首先我要淘過間屋先得！」

亦有媽媽分享心得，指自己之前曾有一個 2米 x 4.5米的水池，並指：「都游到幾步，游水時好爽，真係透心涼，但洗池，攰到下次唔想再開，最終送左比人。」而這位媽媽亦回應指：「我買左個洗池機，有工具應該唔會咁痛苦。」

其實這位媽媽在淘水池之前，在今年2月亦曾分享過自己淘了一部像便利店內的超大雪櫃，可放過百罐飲品，價錢為5830人民幣，有網民以為她開士多，但她回應是家用，放在地下那層。

媽媽大屋私家Playroom 地墊滑梯乜都有

早前，媽媽Helen在Facebook群組「淘寶開心share」分享了自己為小朋友打造玩具室的淘寶購物過程，當中包括一張可折疊小沙發、全房舖上絨面地板墊、立體動物主題牆貼、風扇燈等等。媽媽也表示當中沒有甚麼特別「中伏」，不過網民似乎把注意力更集中在媽媽的單位上，羨慕房子大到有空間打造「私家Playroom」給小朋友。根據Helen媽媽自己提供的網購連結，不計算運費的話，在玩具室花費了約港幣約$2,700（以23/3網店標價計算）。

即看自家玩具室有甚麼是淘寶貨：

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看完上述震撼的玩具室，再和大家看看其他媽媽的推介。Hoyan媽媽在Facebook群組「淘寶開心share」中分享了為兒子房添置跑車床子實木書枱的用家體驗，直言囝囝「開心到唔捨得出返嚟」。不計算運費的話，跑車床子及實木書枱合計約港幣約$1,600（以23/3網店標價計算） 。

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組合床連梳化及風扇燈

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