妻子口氣似屍臭老公半夜臭到醒　網上求助獲網民贈趣怪建議！

另一半的不完美缺點到底應該怎麼接受？伴侶間經常會有些難言之隱，就有社員覺得老婆有個生理問題讓人非常困擾，口臭問題，已經嚴重影響自己的生活，連半夜都會被老婆的呼吸臭醒！

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看了醫生髮現是熬夜火氣大，可是老婆絲毫沒有要改善的意思，先生非常崩潰的表示不想和「屍臭味」相伴一生，但也不想因為「口臭」離婚，覺得很荒謬，也曾經跟老婆聊過這個問題，但老婆似乎自己聞不到！因此到匿名公社使用匿名的方式發文求助於網友。

原文如下：

老婆口臭嚴重，喝手搖茶後更臭 ，牙沒問題 ，中醫説是長期熬夜肝膽問題， 腹腔火氣也大，可是她不願改變， 還是慣性熬夜， 真不想讓屍臭味常伴左右 ，放棄我的人生啊啊啊!

文章一PO，立刻引起網友們的廣大回響。

「你鼻子噴香水吧！」

「跟你老婆説 ，沒事或無聊的時候多喝些漱口水 ，有助於身體健康」

「你刪文，重po一篇不要匿名⋯很快你就能解決這個問題了」

「直接跟她講，然後你就可以變屍臭味跟她匹敵了」

「怎麼會有女生這樣放棄自己？？」

「你買回去哄她喝啊！她不是你太太嗎？女人就是要哄，不是嗎？」

「建議帶她去看牙醫、口腔、腸胃科長出病因才是重要」

「口臭問題多，除了肝膽還有胃食道逆流，扁桃腺結石....要先釐清」

「哇！ 隔着屏幕我都覺得臭了 ，需要推薦的葬儀社嗎」

「吃黃蓮，非常有效！我前男友嘴臭到嘴微開還沒講話味道就先出來了，非常有效！！」

「説真的，我他X的一定挺你........我曾經有一非常好的兄弟，某日，我開車載他.....他坐後座....不停的跟我對話，X的.....那屍臭味，就不斷的從後座傳到我弱弱的鼻子裏.......那段路，簡直是生不如死....那次之後，我再也不讓他坐我後面了....不是他載我，不然就是他坐副駕（後來.....我才知道真的原因，那時他約30初頭，而當時的他.....從未刷過一次牙.....）」