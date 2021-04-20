人妻抓獲丈夫每月偷偷轉賬證據　發現他「在外面養孩子」竟暗喜…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 17:00

每個人都守着一些秘密，連最親密的家人、愛人都不會分享。許多夫妻往往在結婚後，因朝夕相處才意外發現對方不為人知的一面。近日一名人妻發文爆料「老公每月偷轉600元」，丈夫的小秘密讓她驚呆，貼文一出引起網友熱議。

老公拎私己錢養外邊的孩子，老婆竟覺高興？（按圖了解）

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原PO在FB社團「爆廢1公社」發文爆料，她在文中說明因為夫妻沒有共用財產，所以最近才發現丈夫一直偷偷轉錢出去，「兩年來老公每個月都偷把錢轉到另一個地方，而且還不只一個，還讓我找到證據」，她也貼上找到的證據照片，只見圖中是一張兒童文教基金會年度捐款證明，原來原PO丈夫每月固定捐款600元給兒福機構，暖心舉動讓她直問「該怎麼做？抱緊處理？」

貼文引起網友熱烈討論，大讚原PO充滿善心的先生，「一定要抱緊！再給（他）用力的親下去」、「抱呀，不抱怎麼對得起他」、「好有愛心善心的男人，相信也是位好老公」、「幫別人養孩子，是做善事」、「不爽可以多加碼一些！」、「自己多生幾個！要養別人不如養自己的」、「600扣默默捐款……太過份了，作善事居然沒揪老婆一起」。

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