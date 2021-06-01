網民床單現木蝨請教淘咩好　殺蟲藥可以網購？媽媽滅蟲要留意呢啲

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-01 21:00

夏日炎炎，又是害蟲出現的高危季節，家裡有孩子的話便更見憂心。有網民在社交平台表示，在家發現不少「有腳的」昆蟲，並請教「淘些什麼可解決？」，引來熱議。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，大家絕對不宜自行網購殺蟲藥。選擇滅蟲公司時，亦不妨多加留意。

不可網購殺蟲藥

日前有網民於社交平台群組「淘寶開心share」群組發文，表示「昨天換床單，發現很多一隻隻，有腳的」，又請教其他網民：「請問淘些什麼可解決？」，並貼出附有多隻昆蟲的吸嘴。有網民指，這情況不宜使用煙霧彈，又建議找專業滅蟲公司處理。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，相中所見的是木蝨，惟強調不宜自行網購殺蟲藥。「在香港使用丶儲存丶買賣丶出入口除害劑都受法例第133章（《除害劑條例》）規管。」《除害劑條例》列明，除非根據並按照牌照的規定而行，否則任何人不得將任何註冊除害劑輸入香港或安排將任何註冊除害劑輸入香港。

他補充，網購殺蟲劑既觸犯法例，亦具一定危險性。「除非是網購老鼠籠之類的捕蟲物品，否則要好小心。一來不肯定殺蟲劑上的成分說明的真偽，二來不確定不知名成分的安全性。萬一在使用殺蟲劑後出現身體不適，求醫時亦宜攜帶產品，讓醫生參考成分，採取合適的急救和治療方法。」

按圖即睇木蝨藏匿位置

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留意成分標籤

梁廣源又指，若希望知道殺蟲劑是否經漁農自然護理署登記註冊，選購時可留意其成分標籤。「經註冊的有效成分會有註冊編號，編號均以『1P』或『2P』開頭，並且是中英對照。」

不少人會自購「煙霧彈」滅蟲，梁廣源指，業內指引亦不建議使用「空間瀰霧噴霧方法」（Fogging），以減少對環境的污染，以及造成反效果，令昆蟲四處擴散。取而代之的，是利用水溶性藥劑及具「滯留性」的方式，以「線狀」的噴灑方法，在昆蟲出沒的位置重點施藥，使藥劑停留在木板，持續滅蟲效力。

按圖即睇選擇滅蟲公司注意事項

梁廣源補充，當聘用坊間的滅蟲公司，大多人是根據別人介紹及廣告效應，惟他建議，選擇時不妨留意幾點。「可先向滅蟲公司了解所使用的藥物和成分、滅蟲方法、施藥次數及後續的跟進，再作決定。」

消委會建議防治6招：

資料來源：電子版香港法例

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按圖了解蝨子經常出沒的位置：

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