潮濕春天│回南天昆蟲出沒注意！7種天然方法無害驅蟲、保護小朋友

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-18 13:11

驚蟄過來，天氣回暖，昆蟲開始活躍起來。有時在家中發現昆蟲，不但會嚇倒小朋友，有時也會為家居帶來災害和衛生問題。很多家長會選用化學劑滅蟲和驅蟲，惟普遍都對小朋友有害。以下介紹7種天然驅蟲方法，保護全家健康。

按圖了解7種天然驅蟲方法：

1. 白醋加水

以1:1比例混合水和白醋，可以徹底清洗乾淨出現螞蟻、蟑螂的地方。白醋水不但可以消毒除菌，也可以除去吸引昆蟲的味道，減低牠們再出現的機會，昆蟲厭惡白醋的氣味，可以有效驅趕昆蟲。

2. 九層塔或香茅葉

將九層塔的葉子或香茅葉曬乾或烤乾後，放進舊絲襪或紗袋中，擺放在櫃子裡面或掛在牆壁上，強烈的味道會令蟑螂、螞蟻等昆蟲避而遠之。

3. 檸檬

家中有螞蟻出現，可以用檸檬汁滴牆邊驅趕。螞蟻出沒的路線會留有分泌物，形成蟻路，只要用新鮮檸檬汁滴在有蟻出沒的牆邊，就可以驅趕螞蟻。

家中出現小昆蟲，實在令人怕怕。（irasutoya圖片）

4. 辣椒、辣椒粉

許多昆蟲包括蟑螂都害怕辣椒的氣味，將新鮮、乾辣椒、辣椒蒂或辣椒粉灑在牆角，或以小碟盛載放在昆蟲常出沒的地方，可以預防及驅蟲。不過注意辣椒粉接觸皮膚時或會引起皮膚過敏，所以使用時要帶手套，而且要避免吸入粉末或沾到眼睛。

5. 八角

濕氣重的時候會出現衣魚，不但會咬衣服、書籍，還會咬牆紙等等，雖然不會咬人，但依然影響日常生活。要驅趕衣魚，除了可以將衣服、書籍在太陽底下曬，亦可以將八角放入透氣的布袋，放置於書櫃或衣櫃內，可以有效驅趕衣魚。

6. 蒜頭

蒜頭強烈的氣味能驅散昆蟲，當中以驅趕跳虱最為有效。蒜頭有二種用法，一是去皮放進放進絲襪或紗袋中，放在陰暗角落例如床下或櫃內，以及掛在廚房、牆角；另一用法是將蒜頭泡在水中，十分鐘後搗成細末狀、再加水裝進噴灑瓶，運用蒜頭水氣味的原理驅趕昆蟲。

7. 梳打粉加糖

梳打粉可謂是居家神物，清潔、洗衣都用得到之餘，驅蟲亦有奇效，只要將梳打粉和糖以1:1的比例混合，放在昆蟲如蟑螂及螞蟻經常出沒的地方，就可以讓昆蟲誤吃梳打粉，從而達到滅蟲功效。

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