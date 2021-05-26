夏天曱甴出沒　媽媽唔想用殺蟲水？同你盤點3類淘寶滅蟲神器

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-26 21:11

近來天氣炎熱，家裡頻見昆蟲，最令媽媽困惱的，莫過於常在廚房出現的曱甴！然而，為了孩子的健康，不少媽媽也不希望在家使用殺蟲水。即使不用殺蟲水，其實也有不同的滅蟲方式。是次便和大家盤點3類熱門的滅蟲神器，讓媽媽參考！

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1.曱甴屋

用家只需把藥餌放入「曱甴屋」，並將之放在廚房、客廳等曱甴出沒的高危位置，便可一次過捕獲曱甴「全家」，可說是最「佛系」的滅蟲方法。淘寶網上的曱甴屋，價格約為$70人民幣。日前便有網民於facebook「淘寶開心share」群組分享「戰績」，更表示「冇諗到咁有效，我一向注重乾凈，以前都唔知屋企居然有咁多曱甴！」。

事實上，除了紙製的曱甴屋，網絡上還有膠製的「誘捕器」，價格約為$20人民幣，原理與紙製曱甴屋大同小異。惟當用畢隨包裝附送的藥餌，用家可利用香甜的食物，例如蛋糕、麵包作為誘餌，重用誘捕器。

2.滅蟲凝膠針劑

淘寶網上有不少滅蟲凝膠產品，聲稱適用於有兒童、孕婦及寵物的家庭，價格介乎$20至$90人民幣一支。用家打開支裝凝膠後，需擠出米粒大小的藥餌，注射在曱甴出沒的位置，尤其黑暗的角落和縫隙。數天後，曱甴屍體會逐漸增多，一周後，曱甴明顯減少。一個月後，曱甴便近乎絕跡，剩餘的藥餌則不用刻意清除，效力可維持三個月至半年。

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3.粉狀藥餌

價格最相宜的滅蟲方法應是粉狀的藥餌，淘寶網上的曱甴藥粉約為$15人民幣一盒。用家可把一包藥粉分3至4份，放在紙上，摺上邊框，放在曱甴出沒的位置，3天後換一次藥。一周後，6至7成的曱甴可被消滅，半個月後曱甴便近乎絕跡。

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