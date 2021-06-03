下水禮｜DECATHLON AEON12元店　親子必買10款玩水專用精選商品

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-03 21:00

炎炎夏日來臨了，又是進行親子水上活動的好時節，在無法外遊的日子，家長仍可選擇香港的泳池與泳灘主行親子水上活動消暑。在新冠病毒疫情影響，康文署最新宣布，33個公眾游泳池將重新開放及15個泳灘也已重新開放，屆時會有救生員當值。我們率先為大家挑選出運動品牌DECATHLON、日式綜合購物百貨公司Aeon及媽媽界人氣雜貨$12店（AEON Living Plaza），10件適合親子水上玩動必備商品，特別適合夏季到玩水、玩沙、游泳、遊船河等水上活動時使用。攝影：許珞珩（部分照片由受訪者提供）

點圖即睇10款必買親子水上游泳精選商品：

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DECATHLON將於7月於將軍澳尚德廣場開設香港第3間門店，亦是全港最大的體育用品商店，佔地6,000平方呎的商店，展示70種運動產品，同場設有36,000平方呎的戶外露台，以便顧客可即場測試產品，免費舉行運動學習班。全場超過13,000種產品可供選擇，同時有12個用家互動專區。由於價格相宜，而且商品都可以先試玩後購買，將會是家長喜歡帶小朋友逛街好去處。

點圖即睇DECATHLON其他水上游泳商品推介：

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AEON永旺（香港）專營日式綜合購物百貨公司及其他零售用品，Aeon現推出部分泳衣及游泳產品折扣優惠，童裝卡通泳衣、玩沙及游水玩具，最高達七折優惠，人氣Sanrio、Disney及角落生物系列也可以找得到。

點圖即睇AEON及$12 Living Plaza其他水上游泳商品推介：

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按圖即睇16個開放泳灘詳細資料：

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按圖即睇35個重開公眾游泳池（不包括嬉水池）：

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６個重開公眾遊泳池場內有嬉水池及滑水梯: