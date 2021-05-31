超豪大屋！葉翠翠麥雅緻家設超大充氣滑梯水池　仔女炎夏玩水消暑

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-31 14:00

娛樂圈不少星爸星媽都會在家中設置小型游樂設施，讓小朋友能夠在家中玩耍，部分家中甚至設有充氣水池或滑梯，非常誇張。早前葉翠翠就貼出3個小朋友在家中充氣水池玩水的照片，只見3個男孩子玩得非常開心，絕對是疫情下最好的夏日娛樂。

葉翠翠

葉翠翠早前貼出3個小朋友在家中充氣水池玩水的照片，葉翠翠表示是「下水禮」，只見第一日細仔「瞓咗覺」沒有參與，第二日3個男孩子都在場，玩得非常開心！

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麥雅緻

早前麥雅緻宣布懷有第三胎的消息，得到不少網友的祝福。近日麥雅緻大女生日，張頴康和老婆麥雅緻兩夫婦為大女準備了一個盛大的生日派對，請了大女的朋友來慶祝之餘，還將後花園變成一個小朋友的水上樂園，放置一座吹氣瀡滑梯和一個小型游泳池，小朋友玩得非常興奮。

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Bob 林盛斌

Bob 林盛斌家中有4個仔女，小朋友平日在家中有大量遊樂設施，包括巨型玩樂室和電視遊戲。早前Bob太太貼出林盛斌陪家人玩耍的片段，只見家中客廳非常大，還能夠在花園裝充氣滑梯，非常誇張。

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陳柏宇

陳柏宇和符曉薇經常分享和囡囡Abigail的生活，早前一段直播中就見到陳柏宇和Abigail在客廳打羽毛球，而另一段短片中則見到Abigail的睡房亦非常大間，有不少毛公仔，亦有一張書枱，露台更大到可以開充氣泳池讓Abigail游泳。

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黎諾懿

黎諾懿和太太李潔瑩育有兒子小春雞，一家三口居於西半山羅便臣道的帝匯豪庭頂層連天台，價值四千萬的單位，黎諾懿創建曝光豪宅的內部，只見客廳位置非常寬倘，招待親朋戚友都冇問題！而家中還有大露台可以種植植物和玩巨型充氣滑水梯！

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Coffee

Coffee 經常上載和囝囝伯伯的相處點滴，但原來coffee老公都會花時間陪囝囝玩耍，Coffee老公就曾經陪伯伯在露台游泳，雖然充氣泳池面積較小，亦無阻二人共享天倫！