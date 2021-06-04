假日好去處｜合家歡藝術活動　K11 MUSEA 親子7大新玩法

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-04 18:50

天文台預料未來一星期氣溫介乎28至32度之間，局部地區有幾陣驟雨。炎炎夏日，放假想帶小朋友出外玩，就要選擇既可室外又可室內的地方，以備天氣之變幻莫測。K11 MUSEA 將首次舉行為期一個月的「Art Karnival」，活動貫穿整個商場室內及戶外範，當中有7個藝術活動更適合大人小朋友，絕對是親子放假好去處。 攝影:歐嘉樂

必睇8.5米的巨型玫瑰花

為慶祝一年一度的香港藝術月，K11 MUSEA 將首次舉行為期一個月的藝術盛事 Art Karnival，由即年5月14日至6月27日舉行一系列的藝術展示，當中必睇是亞洲首次展出的高8.5米的巨型長莖玫瑰藝術裝置《Rose II》，由著名德國當代藝術家 Isa Genzken 打造，將文化藝術、大自然美景與城市景觀合而為一。

日期：2021年6月2日至11月21日

地點：K11 MUSEA 海濱長廊

+ 16 + 16 + 16

必聽名貴STEINWAY SPIRIO 自動演奏鋼琴演奏

世界頂尖奢華鋼琴品牌 Steinway & Sons 以最高解析度的自動演奏鋼琴呈現一小時的美妙旋律。

日期及時間：2021年5月14日至6月14日；

周一至周五；下午1至2時、下午4至5時、晚上7至8時

地點：K11 MUSEA 1 樓 Experience Chamber

+ 2 + 2 + 2

必逛 Edgar Plans限定Pop-up

西班牙藝術家及短篇小說出版人Edgar Plans， 由 MISHAMADE 與 COEXIST 聯合策展及籌辦的 「字有引力：看得見的夢境」限定Pop-up，最觸目的定必是2.2米高的《Juanin》木雕藝術裝置。 認為閱讀過程能啟發無窮的想像力及夢想，更藉此作品向其父親兼奇幻、恐怖及科幻小說作家、記者 Juan Jose Plans 致敬。作品表達出我們也能成為超級英雄、畫家或做夢者。

日期: 即日起至6月14日

地點：G/F-1F, MUSE EDITION

+ 3 + 3 + 3

必食花漾精緻美食

多間餐以玫瑰與花朵、食用花卉及抽象濺潑擺盤為題創作出藝術美食，位於地下的Artisan Lounge更特別為特別為 Art Karnival創作出水果巴瓦洛圈，讓大人小朋友也可以多感官體驗展開味蕾藝術之旅。

必玩Donut Playhouse 的 Kids Art Karnival

Donut Playhouse 舉行的 Kids Art Karnival 透過一系列有趣互動藝術活動、手藝工作坊以及遊戲攤位，孕育小朋友的藝術細胞 ，成就未來藝術家。另外更有機會贏得來自Harry’s Kitchen、NSEW Store、MoMA Design Store Hong Kong、Silver Cross 等的豐富獎品。