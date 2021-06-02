親子好去處｜砌LEGO、玩市集　6月小朋友必玩2大體驗活動

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踏入六月，小朋友們開始要考試，考試過後就能夠享受暑期生活，盡情玩耍！有機構推出活動讓小朋友參與，不但能夠成為LEGO拼砌小達人，甚至能夠成為暑期市集的「揸fit人」！

香港樂高®探索中心舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽

香港樂高®探索中心今天宣布舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽，選出 11位5至12歲的樂高® 迷出任大使。勝出的小朋友將於未來一年擔當小助手，協助本港的模型拼砌達人進行各類趣味與教育並重的活動。熱愛創作而有意參賽的小朋友可在監護人同意下，在網上報名參賽。比賽將於即日起至 6 月 15 日接受報名，從中選出 20 位參賽者晉身 6 月 24 日舉行的總決賽。勝出者可在模型拼砌達人指導下，學習並增進充滿樂高色彩（LEGO-TASTIC）的拼砌技巧。

(資料圖片)

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大型暑期市集《the pulse讓孩子玩》招募五大「玩家」

《the pulse讓孩子玩》暑期市集是由孩子們主導的市集，由攤位設計、工作坊內容以至游戲活動均由小朋友話事，透過遊玩式學習激發他們成長。《the pulse讓孩子玩》暑期市集現正招募五大「玩家」，由即日至6月16日，小朋友可於此網站報名成為創業家、藝術家、試玩家、表演家或慈善家，一起成為《the pulse讓孩子玩》市集的「揸fit人」，更可獲得大會頒發的証書，過一個好玩又滿有意義的暑假。

(機構提供圖片)

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