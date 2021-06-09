傳統習俗再興起　嬰兒滿1歲抓周　楊茜堯女兒小珍珠都有做呢件事

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-09 21:46

近年，一些與小朋友有關的傳統民間習俗，再度被本地家長重視，不少明星藝人都會在子女1歲前後，讓其參與這些儀式與習慣，而其中一個熱潮便是「抓周」。 攝影：鄭子峰

「抓周」是指當新生兒周歲時，將各種物品擺放於小孩面前，任其抓取，傳統上常用物品有筆、墨、紙、硯、算盤、錢幣、書籍等。在東亞地區，如中國、星馬、日本、韓國等地，皆有這種預測嬰兒前途的習俗。香港胎毛筆製作師傅 Irene說：「根據小朋友身體發展，當一歲時，他們已經可以有意識地，去拿他認為有興趣的物件，而不是隨手亂碰。」

即睇「抓周」物件代表意義:

+ 29 + 29 + 29

抓周大忌

「抓周」又名周歲抓，是魏晉南北朝開始出現的禮慶，「在傳統中國文化中，添丁是非常值得喜慶之事，而家境富裕的達官貴人，更是十分注重這個儀式，與點燈揚名一樣，漸漸下來，普及至平民百姓家也會進行抓周儀式。」

Irene認為「抓周」可看成是對小朋友的志向預測及祝福，「所以家長在整個抓周過程中，不要干擾到小朋友，讓他在開心愉快的心情下完成，切忌出口左右小朋友想拿的東西。」

「傳統上，我們會準備有意思又有意頭的物件，譬如文昌塔、毛筆等，如果地方夠大，也可以放物件在坊上，讓小朋友去較遠的地方取，如果地大方太細，在枱面上進行也可以。」

而另一個在現時BB界流行的傳統習俗便是「胎毛筆」，是用嬰孩出生後剪存的頭髮，經複雜而講究的工序制作而成的一枝毛筆。

古老相傳，此筆是吉祥之物，具有能為嬰孩祈福身體健康及一生順遂的作用，「胎毛筆之所以珍貴，是因為胎兒在大約15至16週的時候，在母體內開始準備生頭髮，直到出世之後，將胎髮帶出來，由於胎髮得到媽媽十個月的保護，相傳有種靈氣可以帶來祝福掃除障礙，所以胎毛比其他毛髮更珍貴，每一條頭髮都是一個很好的親子驗證，中國一句出自『孝經』的話：『身體髮膚，受之父母。』希望子女可透過細如頭髮都可以感受到父母的愛是無微不至。」

傳統嬰兒剪髮會擇良晨吉日，「因為以前要剪髮也不是易事，通勝上面寫着『宜理髮』，其實也是指第一次剪髮、理髮的意思。」胎毛筆最珍貴是只用BB的真頭髮製作，絕對獨一無二，「無論小朋友的髮量是多是少，我們都可以做到。製作胎毛筆最重要的工序是浸石膏粉，脫走頭髮的油脂，如沒有仔細清潔便會產生異味，頭髮是可以永久保存，製作一支合格又美觀的胎毛筆，工序至少三至四十個。」

向來怕生的1歲BB，在爸爸抱住下，準備人生第一次理髮。(鄭子峰攝)

上門剪髮服務

胎毛筆的剪髮過程，也可以在BB家中進行，「小朋友在自己熟悉的環境下剪髮會比較安心，剪完頭髮後的髮碎跌在身上也可以立即沖乾淨。有不少家長喜歡選擇小朋友滿月時製作胎毛筆，但媽媽當時可能還在坐月子中，所以我們也會上門為小朋友剪髮。」

Irene表示製作胎毛筆是可以視乎小朋友髮量，不一定要剃光頭。(鄭子峰攝)

+ 7 + 7 + 7

巧手背後源自孝

看著Irene手起刀落為BB剪髮，不用5分鐘已完成收集胎毛過程，BB不但沒有哭鬧，也十分配合，巧手背後，原來Irene是為了繼承媽媽心血，「我一直都知媽媽是做胎毛筆的，直到2009年時，媽媽中風情況更一落千丈，因為媽媽以往一直有承諾客人，產品有免費維修及保養，直至小朋友18歲，這是一份祝福，她不想胎毛筆因為損壞了而被棄掉，才給客人作出18年長遠的服務承諾，我不忍心媽媽太辛苦，所以在2010年接手。」

+ 3 + 3 + 3

三歲開竅 六歲開筆

Irene做除了製作胎毛筆，還有其他售後服務，「因為我們也想中國文化傳承落去，小朋友滿一歲可回來『抓周』；滿三歲返幼稚園前，可回來進行「啟蒙開竅」，拿他自己的胎毛筆掃，一下他的眼口耳鼻，祝福小朋友七竅玲瓏、精乖聰明；在小朋友六歲時，也可以回來做開筆禮，我們會教他寫一個『善』字，祝福小朋友做一個直正善良的人。除了要食生日蛋糕之外，還有其他充滿祝福與愛的習俗，值得我們做。」如此有意義的事，難怪圈中不少星爸星媽，都替其BB製作胎毛筆。

按圖即睇近年有製作胎毛筆的星二代：