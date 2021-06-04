比Baby Shark更洗腦　Cocomelon成為全球總播放次數第2高兒童頻道

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-04 12:30

Baby Shark Doo Doo Doo Doo被唱到家傳戶曉，但近來有另一個頻道受歡迎程度超越Pinkfong，就是Cocomelon系列的3D兒歌動畫。此頻道在YouTube的全球總播放次數已躍升到第2位，而在Netfilx更是連續62日長踞排行榜首10位，打破Netfilx的全球記錄。

Baby Shark在幼兒界已經過時，現在BB們可能更認識Cocomelon的主角JJ，也對他做主角的動畫兒歌琅琅上口。雖然Baby Shark目前已累積87億次的播放率，但每次只有3分鐘的兒歌播完後，又要父母幫孩子手動再次播放。

因此，Cocomelon把兒歌合集成半小時或1小時的合集影片大受歡迎，其中《Bath song》和《Wheels on the bus》更是當中的表表者，累積播放次數已分別達到40億和30億次。而Cocomelon在YouTube的訂閱人數已達到1.12億，非常驚人。Cocomelon的影片主角JJ更是人氣高企，市面上有他的公仔和相關玩具出售。

有家長坦言平日會和小朋友一起唱歌，「首歌喺屋企無張loop」。亦有家長指因為不想小朋友觀看太長屏幕而沒有開出影片，但播放音樂給小朋友，稱「坐車時立即安靜晒」！

一齊了解JJ的魅力：

+ 7 + 7 + 7

研究：過早接觸電子產品影響兒童發展

不少研究也顯示，過早讓小朋友接觸電子屏幕或者使用過早時間，都會影響兒童的發展、記憶力、專注力、語言能力等智力根基，令他們的學習效率和表現較差。

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）、卡爾加里大學（University of Calgary）和艾伯塔兒童醫院研究所（Alberta Children’s Hospital Research Institute）的研究人員曾經追蹤了2,500名2至5歲幼兒，由母親填寫問卷，提供孩子平日對着電子屏幕的時數，包括看電視和電影、玩電子遊戲、使用電腦或手機等。

研究人員定期測試這些兒童的腦部發展，結果顯示，較多用「電子奶嘴」的幼兒在1至2年後的表現較差。人員估計原因是這些小朋友把時間花在電子產品，而錯過學習社交、溝通和運動的重要機會。因此，他們建議家長應為兒童訂立每天看屏幕的時間上限。

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