學生爸爸送來一隻端午糉惹哭了老師　眼淚全為那位窩心媽媽而流…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-20 12:00

每天早上把孩子送到幼稚園、晚上再接回，爸媽天天跟老師打招呼，彼此笑着聊着，孩子白天在幼稚園上課發生的趣事，晚上在家搗了哪些蛋，小孩在旁邊似懂非懂地偷聽，這樣的情誼，經歷過幼稚園時期的媽媽們，都懂。

一個幼稚園好老師，對父母、孩子是福氣，一個好家長，對幼稚園老師來說，又何嘗不是呢？有一位幼稚園老師，在Facebook「靠北幼兒園」含淚發文，悼念一個總是「把老師當小孩養」的媽媽。

老師說，「班上某位媽媽一直都會送吃的給我，在她小孩剛進來的時候，一直都會送，她小朋友今年畢業也是，就算現在這個時期我還是會收到他們的食物後援。」媽媽的食物支援，總讓她內心感受滿滿的關懷。

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媽媽驟逝，讓老師的心失去力量

6月15日那天，老師突然接到了這位媽媽的來電，開口的卻是爸爸，語氣聽起來十分沉重，「老師，我有事情要告知您，您聽到不要嚇一跳，」他頓了一下，說：「我老婆，上禮拜去天堂當天使了。」

老師聽到的當下，非常震驚，眼淚幾乎要奪眶而出，但因為還需要回應爸爸，忍住了沒哭出來…當她道一聲「請您節哀」的時候，爸爸緊接着說：「她到最後一刻都叨念我要準備老師的份，雖然端午節過了，您願意接下這個粽子嗎？」

幼稚園老師在快下班時拿到了粽子，「我看着粽子，整個難過到廁所大哭！」老師說：「今年真的很難受，沒辦法讓小朋友有畢業典禮，也不能和那位媽媽有更多更多的交流，不然有好多好多的話想跟那位媽媽說…」

此時的她說：「不知道身為老師的我，現在能做甚麼…覺得心都快沒力量了，真的好難受。」生離死別，真的是世上最難的功課。

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網友眼淚止不住，盼老師延續媽媽的愛

網友們看着全跟着鼻酸，「我的天啊，整個眼淚都止不住了」、「溫暖的媽媽，到最後一刻都還在關心照顧他人，看了好難過」，網友強調，媽媽真的很有愛，並鼓勵老師懷着媽媽給她的力量，對幼教有信心地走下去。

「你一定是位好老師，才能讓家長值得到生命最後的一刻都放你在心裏！」同樣身為幼教老師的網友回覆：「這種感覺我也有過，我當下拿着熱騰騰的牛肉麵，眼淚也止不住，唯一能做的，持續關心孩子吧！」大家紛紛勸老師，把媽媽的愛心與善意，轉化為大愛，好好教育、愛護更多學生。

人生無常，令人難過，希望這位老師能化悲傷為力量，把這份愛延續下去！生命有時很殘酷，但不要放棄付出善意和關心，因為愛，會永遠留在人心底，不會離開。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：暖媽把幼稚園師當小孩養！爸爸那天送來粽子，「她最後一刻仍叨念要準備老師的份」，老師躲廁所痛哭】