唯獨教師這職業不可未婚懷孕？保守家長不滿孩子老師沒以身作則…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-03 12:01

前陣子有位家長在網絡上發表「認為幼稚園老師不該有刺青」的言論，引發兩派爭論，不少人認為這是屬於老師的私領域，並不能與老師的專業程度劃上等號。之後，紛紛有家長認為老師不適合做美甲、化妝等討論，大家都有自己的見解。

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為人師表責任大，一言一行都對孩子有影響

日前有一名媽媽在粉絲專頁《靠北幼稚園》上投稿，她表示自己無法接受孩子的幼稚園老師年紀很輕且未婚懷孕，她說明雖然了解現在很多人都未婚懷孕，已經是社會上的常態，但是她認為「老師這個職業本身有高專業的莊嚴形象」，誰都可以未婚懷孕，唯獨老師這個職業未婚懷孕，便不能接受。

她也指出，老師未婚懷孕，那「要怎樣教好孩子安全性行為？」，她更擔心孩子會衍生出「老師都可以，為甚麼我不行？」的想法。雖明白老師也是人，並不完美，但媽媽認為「這不是吃麥當勞這種小事，懷孕是會影響到一輩子的事」。而她也認為自己這番言論，可能會引起反對聲音，所以她也說真的很不好意思，自己是個傳統的媽媽，真的無法接受老師這個職業未婚懷孕。

老師非聖人，應注重教學品質

而此文一出，果真引來許多網友的揶揄，建議她將兒子送到少林寺，女兒送到峨眉派。或是反串留言「我也無法接受未婚的女老師不是處女，男老師沒割包皮。已婚的老師沒有一子一女，父母健在、年薪百萬。要當模範的人，怎麼可以這麼不三不四？」

其實懷孕屬老師的私事，幼稚園對於兩性的教學，也注重在性別的認知與身體的界線，家長並不需要多慮，當老師懷孕時，其實家長不需要着墨在是否已婚，而是可以趁機會教育孩子關愛老師肚子裏的孩子，學會體貼關心懷孕的老師。

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性教育與愛的教育相同

幼稚園在性教育孩子的同時，其實等於一併教導情感教育，讓孩子擁有「愛」以及「健康的親子關係」，才足以支撐孩子成長路上對性的好奇。性教育除了讓幼兒學習身體每一部位的正確名稱、生殖器官、性別角色、保護自己避免受到傷害等知識與行為之外，性教育同時也是生活教育和愛的教育。

我們可以輕鬆自在地教導孩子眼睛、鼻子或手腳等身體器官，然而，性器官也是身體的一部分，又為何許多父母甚至老師，都不敢開口直接與孩子談論「性」，尤其是當與孩子提及性器官時，為甚麼需要感到害羞呢？

孩子會因為長大而對「性」感到好奇，會出現開始掀女生的裙子或者偷看別人上廁所的舉動，所以家長和老師都應該要用正面且自然的態度去教導，因為對孩子而言，性器官就如同其他器官一樣自然，並不會以情色的眼光去看待，因此，若是師長用害羞的態度去介紹性器官，孩子反而會覺得奇怪。

教導孩子性教育，家長和老師都應提前做好準備，應尋找適合的時機談論，再依據孩子的年齡，以簡單、適齡的對話加上使用正確的名稱教導他們，也可以準備相關教具及圖書，吸引孩子學習。

另外，性教育也傳遞正確的性觀念與健康的性關係，例如：為甚麼媽媽的乳房大、我的小？男生和女生的身體有甚麼不一樣？我們在成長的過程中是如何變化的？以及我是怎麼來的等等，這些都是孩子有興趣討論的話題，家長或老師都應該把握每一次機會給予正確的觀念！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家長不滿幼稚園老師未婚懷孕，網：懷孕屬老師的私事，家長應該在意的是老師的「教學品質」】