糅合歷史、像極火星的幼稚園？北京happy school打造自由大愛空間

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-01-23 12:32

這張圖，是兩年前火遍全網的「漂浮屋頂幼稚園」，大家還記得嗎？當時，它憑藉着自己獨特的構造——懸浮在老北京四合院上空的彩色操場，可是圈了一大票粉絲，甚至有網友大呼「看見它，還想再上一次幼稚園！」就是這個讓人滿心期待的建築，今年，它終於建成了！那麼，在它驚豔四座的外表下，還藏着多少值得思考的細節設計呢？

1.樂成四合院幼兒園

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這個漂浮屋頂幼稚園——樂成四合院幼稚園是馬岩松旗下MAD工作室的作品。

歷史和現代的結合

它是一家建在一座三進四合院、上世紀90年代興建的仿四合院及一棟現代四層建築之上的幼稚園。

聽聽這配置「四合院、90年代、上個世紀......」，不用說都知道，它必定會牽扯到一個棘手的問題：原來的建築怎麼保留？新的想法又怎麼加入？

MAD選擇的是，將仿四合院拆除，然後將原本各不相關的場地各部整合成一體，新建成「漂浮的屋頂」。

正所謂「新不蓋舊，古不越今」，一面保留了老北京的古建築，一面又將幼稚園煥然一新的建立了起來。不得不說MAD——建築界的「端水大師」（老建築、新建築都照顧到了）！

幼稚園：自由與大愛

在馬岩松眼裏，幼稚園一定是充滿自由與大愛的。

所以在幾乎都是青磚灰瓦的老北京胡同巷裏，這個二層色彩斑斕的平台，就像童年「三天不打，上房揭瓦」中的「房」，孩子們可以在這兒放肆的奔跑、嬉戲、打鬧。

細心的小夥伴們不難發現，操場擁有的配色是紅橙粉三個顏色相接，像極了火星表面。

而MAD正是想通過這樣的建築表達，嘗試帶着人們跳出北京、甚至地球的背景，從另一個時空客觀觀看、想像眼前的歷史長河。

想必這就是幼稚園中的「自由」吧！那麼「大愛」呢？就存在於幼稚園的院落中，一個有自然，有天地，有人的院落，特別是這幾顆老樹更是體現出了自然之間的大愛。

四合院、老樹、天空，孩子們在這裏「上天下地」，可以啟發他們思考和追逐不同的可能性。

「無邊界」的學習空間 ·

幼稚園除了「玩的空間」，更要有「學習的空間」。而樂成四合院幼稚園這種在自然之間的「無邊界」學習空間，簡直太棒了！

MAD圍繞着原址上的幾棵老樹設計了三處庭院。庭院內的滑梯、樓梯，讓一二層得以連通。既起到了戶外的延展，又有了很好的採光通風，再加上整面透明的落地窗，讓空間看起來就如無邊界一般。

這樣特殊的學習空間，使孩子們可以近觀室外的古四合院。而這樣的方式同時也讓新舊建築間的線性歷史變得立體。

沒想到吧，幾棟看似互不相干的建築元素，不但可以保持各自真實和諧共存，還互為作用產生了一種新的開放性和豐富性。

看了MAD設計的幼稚園，一面感歎再想上次幼稚園，一面讚歎國內的幼稚園終於不「對不住眼睛」了！其實近些年，關於「幼稚園」的話題一直爭議不斷，網友們常常吐槽國內幼稚園「配色花哨」、「設施不夠人性化」。

但像樂成四合院幼稚園這樣具有設計感的幼稚園，已經越來越多，它們擺脫了幼稚園雜亂的配色，土氣的風格，有着自己獨特淡雅的色彩，和專屬兒童的好設計。

2. 中國幼兒園終於不辣眼睛

借此機會，整理了幾個這幾年大家討論度比較高的幼稚園。

棒棒糖理想園

來自雲南的棒棒糖理想園，就像它的名字一般，整個建築由淡粉色漸變至白色，像一座夢幻的城堡。

借用了黎明時分天空漸變的顏色，從下往上，由深轉淺，漸變色給了小朋友更多的想像空間，不單調也不會給視覺增加負擔。

外觀顏色是漸變的，而建築的內部又是純白的，乾淨的顏色讓小朋友們有更多的創造力。

不得不說整個幼稚園，從上到下都在訴說着兩個字：驚豔！

張江萬科實驗幼稚園

而另一家，張江萬科實驗幼稚園，相比之下在顏色上就沒有那麼出彩了。

坐落在浦東新區萬科翡翠公園旁，由劉宇揚建築事務所掌舵設計。為了區別于傳統的幼稚園，設計師選擇不再只在色彩上下功夫。

幼稚園主體建築只採用了灰色作為主要顏色，操場及活動區域也是大面積的純色，沒有五彩斑斕，也沒有色彩繽紛，為了呼應幼稚園定位的童趣元素，屋面是一種弧形的建築形態。

因為孩子們喜歡Thomas小火車，所以他們也根據Thomas小火車的形態來設計，一幢幢建築像是火車一般，一節一節地駛入學校之中。

室內多種尺寸和不同開啟方式的窗，和實牆、玻璃磚進行多種組合，給孩子和大人們從不同角度觀察環境的機會。

張江萬科實驗幼稚園中的童趣是需要孩子們自己去發掘的，自己去定義，去想像眼前所看到的一切。

合肥的天下藝境幼稚園

除了張江萬科實驗幼稚園，同樣是「冷冷清清」風格的，還有這家合肥的天下藝境幼稚園。

它的靈感取自白雪公主和七個小矮人的童話故事。建築以黑白搭配的尖頂房子，中間的白色的大房子就是童話中的白雪公主，而其他四周的小房子就像是七個小矮人一般簇擁着。

周圍的建築分為活動室、 連廊、 沙盤區、 洽談區、互動區、兒童教室，它們可以自由組合。

如果將這樣的房屋設計靈感故事，告訴每一個來上幼稚園的孩子們，一定會增加他們對幼稚園的嚮往吧。

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3.兒童真正需要的是：想像的空間

其實近些年，國內不乏有越來越多好的幼稚園設計，它們更注重適合兒童的人性化設計，和色彩上的搭配。

但即使這樣，幼稚園仍會有很多負面的評價，只是不再是「花裡胡哨的配色”，而是換成了「太冷清了」、「驚悚的建築」、「這色調怕不是孤兒院」、「作為幼稚園，這顏色讓人接受不了」...

對於「到底甚麼才是適合兒童（幼稚園）的設計」，我們並不需要這個問題的答案。而我們真正要做的就是，給小朋友們一個足夠的空間和範圍，讓他們盡情的去想像。

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