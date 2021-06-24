海洋公園水上樂園暑假開幕　小朋友必玩造浪池、威威水地帶

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-24 18:10

萬眾期待已久的香港海洋公園水上樂園終於接近完工！作為亞洲首個兼唯一一個全年、全天候開放的臨海水上樂園，香港海洋公園水上樂園設有五個主題區域，共有 27 個室內及戶外玩樂設施。今日記者率先帶大家睇睇部分區域內部，期待水上樂園開幕！ （攝影：黃舒慧、余嘉文）

海洋公園水上樂園共設五個主題區域，每區各具獨特的玩樂及刺激元素，讓探險家盡情探索和享受。五個主題區域共有 27 個室內及戶外玩樂設施，包括全港首個衝浪模擬機、九條緊張刺激的動感水上滑梯， 以及多個專為小小探險家而設的嬉水地帶。

海洋公園水上樂園預計於暑假開幕（攝影：黃舒慧）

按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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其中坐落於水上樂園中央的「迷失部落」有最多合家歡遊樂設施，而且位處于室內，落雨都玩得！「迷失部落」中包括全城首個全天候室內造浪池 — 宏利呈獻「天海灣」，最深處約1.6米。造浪池有八種不同浪潮模式，造浪高度由底至高峰，約 0.3 米至 1 米。半透明天幕設計更透入和暖溫柔的陽光影照，「天海灣」更設有表演舞台，日夜皆可上演各類精彩的娛樂節目。

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海洋公園水上樂園現時接近完工，不過因為牌照問題，未有確實開幕日子，據悉樂園將於今年暑假開幕，各位爸爸媽媽記得要留意！

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