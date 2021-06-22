親子好去處｜大埔龍尾泳灘6.23開放　6個好玩熱點陪小朋友放暑假

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-22 21:30

大埔有全新好去處！龍尾泳灘在6月23日開放予公眾使用，位置鄰近大美督。而大埔本身也有很多適合小朋友的好玩熱點，爸爸媽媽不妨早些預約行程，為小朋友安排一個樂趣滿分的暑假吧！

1. 龍尾泳灘

康文署最近公布位於大埔的龍尾泳灘在6月23日（星期三）向公眾開放，最吸引小朋友當然是大海和沙灘，但沙灘上全新的遮陽休憩處一定是最吸引陪玩的爸爸媽媽！在游泳旺季，康文署提供的救生服務時間亦會延長，該署呼籲公眾勿在沒有救生服務的時間到海上遊玩。

2. 綠匯學院

前身是舊大埔警署，建於1899年，擁有百多年歷史，屬一級歷史建築。由主樓、飯堂大樓及職員宿舍三所建築組成，中央位置有一片開揚的草坪。警署在2015年活化為綠匯學苑。當中最吸引的，是可以帶子女參觀當年收押犯人的地方，讓他們體驗到犯人只能活在狹小的空間，過著沒有燈的黑暗生活。場內亦展出多款歷史文物，如不同年代的電話、街市的公秤等，大人小朋友都別有一番體會。

除了讓參觀者更了解歷史，學苑也有推廣可持續生活的目標。大家可以到互助店，認識和購買由本地生產者、社企、公平貿易、健康食品供應商提供的新鮮農產品。

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3. 智樂遊戲萬象館

智樂兒童遊樂協會(Playright)所營運的首個室內遊戲空間。以日本兒童博物館為藍本，館內設有多項亮眼好玩設施，配合優化開放模式，全天候創造自由多變的罕有遊戲空間，讓孩子盡展愛玩本性，日日健康成長。全館約4000呎，分別有污糟貓天地、遊戲穿梭城、木頭變身室、遊戲發明室、幼兒木玩閣及玩具圖書館6大區域，適合幼兒至兒童不同階段的小朋友遊玩。

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4. 香港鐵路博物館

博物館設有12個展覽館，陳列面積達7,500平方米。原址是建於1913年舊大埔火車站，經改建而成博物館。香港鐵路博物館在一座風格獨特的金字頂中國傳統建築內，免費開放給市民參觀。另外，大家還可登上古老的6輛歷史車卡、手動及機動工程車拍照，非常適合對火車或交通公具有興趣的小朋友。

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5. 蝶豆花園

位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等。

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6. 大埔海濱公園

大埔海濱公園是香港最大的公共公園，設有多個兒童遊樂場、模型船水池等，也有巨型花海，可觀賞如雀尾花、矮牽牛、金苞花、一串紅、百日菊等花卉。大家可以在大草地上放風箏，餓了也可坐下來野餐，這樣就可以玩足一整天。

另外，大家可以到公園內的昆蟲屋，從多種昆蟲標本及模型，清楚觀察及了解昆蟲內外的身體結構、生長過程及對自然生態的適應情況。昆蟲屋規模雖然不算大，但設有多個大比例昆蟲模型可供小朋友親手觸摸，而屋外設有教育徑，種植多種植物，吸引蝴蝶棲息，可讓小朋友認識大自然。最後，大家可以登上香港回歸紀念塔頂，俯覽整個大埔海濱公園。

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