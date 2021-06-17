推介必睇5大親子暑期電影　《比得兔2》《盛夏友晴天》集溫馨搞笑

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-17 17:30

還有一個月就到暑假，雖然今年受到疫情影響無法外遊，不過留在香港都有很多活動可以打發時間。今年暑假有不少合家歡電影上映，爸爸媽媽不妨和小朋友一起觀賞！

《比得兔2：走佬日記》

改編自長青同名童書，《比得兔2：走佬日記》(Peter Rabbit 2: The Runaway)大電影於今年７月１日上映，《比得兔2：走佬日記》原裝英語版依然有許多人氣紅星為電影配音，包括英國名嘴占士高登（James Corden）、小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）與《天能》的仙氣女主角伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）等等；粵語配音版亦再度請來森美及陳豪拍住上，分別聲演兩位兔仔主角：招積的比得（Peter）同傻更更的賓仔（Benjamin），小朋友必睇！

+ 14 + 14 + 14

《盛夏友晴天》

迪士尼與彼思繼《玩轉極樂園》、《靈魂奇遇記》後，又一真摯動人原創動畫《盛夏友晴天》，電影將於6月 24日上映，《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的自身經歷所啟發，恩里科在意大利熱那亞（Geona）成長，童年深受日本動畫大師宮畸駿影響，令他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。非常陽光的異國風情畫面，配合熱情的意大利音樂，好讓觀眾享受電影同時也仿如去了歐洲渡假。

+ 12 + 12 + 12

《太空也入樽：改朝換代》

結合真人與 CG 動畫的最新作《太空也入樽：改朝換代》將於7月15日上映，由NBA傳奇球星LeBron James飾主演，講述為了救兒子，必須與樂一通卡通人物組隊打籃球，只是他的夥伴對籃球一竅不通，為了心愛的家人，他只好期待「豬隊友」能快速變成「神隊友」的故事。

+ 6 + 6 + 6

《波士BB 2細祖》

17年由夢工場動畫公司製作的《波士BB》熱潮席捲香港，大收4100萬港元榮登年度最高票房動畫亞軍。由環球影業發行的電影續集《波士BB 2細祖》(The Boss Baby: Family Business)將於7月22日上映。講述Tim仔剛出世不久的超萌細女Tina，原來是BB集團新一代特工，任務是要揭穿家姐學校創辦人的神秘詭計。

+ 5 + 5 + 5

《汪汪隊立大功》

2013年在美國首度播放的《汪汪隊立大功》(PAW Patrol)，描述主角萊德拯救了六隻小狗，更把牠們訓練成本領高強的狗狗巡邏隊，合力保護冒險灣。由於動作場面豐富，故事既具刺激冒險元素，亦有爆笑輕鬆情節，推出後大受歡迎，是近年在全球各地人氣高企的電視動畫系列。《汪汪隊立大功大電影》(PAW Patrol : The Movie)，是系列首部躍登大銀幕的作品，由原創班底傾力製作，勢必在全球掀起新一輪汪汪熱潮。電影將於8月19日上映。