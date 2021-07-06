升中派位｜亞小逾8成學生派獲首志願　父母認為一項特質最重要

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-06 16:03

今日是小六學生的大日子，而循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學（亞小）四處洋溢笑聲，逾8成學生成功派獲首志願。其中杜同學（Cattie）、彥鈞同學和慧心同學都分別派獲心儀的中學，而彥鈞更有一段有驚無險的插曲，因媽媽記錯第二輪面試日期而錯失自行分配學位機，但最後亦成功靠統一派位升讀該中學，讓母子更感高興。 攝：鄭子峰

今晨派發派位表，學生滿臉驚喜：

Cattie、彥鈞和慧心都分別考上第一組別的學校，而彥鈞的經歷則較為難忘，因為在參加自行分配學位選擇了聖公會林護紀念中學時，媽媽忘記了第二次面試的日子而錯失機會，惟有寄望統一派位。彥鈞媽媽坦言十分自責，「我糾結咗好耐，我同囝囝道歉。佢反而安慰我『我放低咗喇，仲有機會呀嘛』，令我發現佢比我堅強」。可幸，在統一派位派獲該校，令媽媽最終釋懷，「個結果畀咗個肯定囝囝，亦都令我學到即使有失誤，都唔係代表冇咗」。

而Cattie亦回憶當時到佛教善德英文中學面試時，發現參與的學生很多，她爸爸指該階段學校只收取40多名學生，但估計面試人數有3、400人。而且面試採快問快答的模式，令Cattie尤感緊張，結果失落自行分配學位的入學機會。不過，Cattie和父母真的很喜歡這所學校，因為其姑姐是該校的校友，爸爸亦希望選擇較近住所、學習氣氛愉快的學校，本身打算萬一派位失利，也會到該校叩。今日得知派獲心儀中學，他們決定一家人吃頓好飯慶祝。

慧心則表示，在選校時曾和父母為選校的次序吵架，她自己也做了很多中學的資料搜集，雖然和父母一致認同把心儀的中華傳道會安柱中學放在首位，不過父母想「穩陣」，而慧心則想首5志願都是想入讀的學校。最終派獲首志願，皆大歡喜，慧心希望回家可以暢快打機。

學生自律最重要 父母不限時使用iPad

3位學生總算順利升入心儀中學，他們的努力皆獲得肯定。他們的父母均透露子女沒有上補習班，課外活動也不多，主要靠自律和自主學習。Cattie的父母更沒有限制女兒使用電子產品的時間，容讓她一邊聽歌一邊溫習。

這一屆的學生經歷疫情、停課、網課，呈分試又要因而延期、停辦，學習的歷程幾經波折。他們的父母不約而同地認為，學生全靠自律成為學習優勢，彥鈞媽媽尤其提醒兒子要尊重網課，保持上課日的作息，也要穿戴整齊。

不過，彥鈞亦慨嘆疫情令他們少了很多聯歡會、成長營等活動，如果能舉辦派對慶祝升中就最棒了。

校長：疫情令學生缺少校園回憶

亞小校長鄭家明坦言，這2年的疫情讓學生和家長減少了認識不同中學的機會，見面的機會少了，很多連繫僅依賴網絡。因此，學校更早開始和家長一同部署升中的策略，希望靠經驗和認知能幫學生選擇最適合的學校。

鄭校長亦分享，疫情令2次呈分試延期，這屆學生也沒辦法經歷小五的成長營和小六的陸運會，難免減少了在校園的回憶。因此，學校在復課初期也刻意安排六年級回校，希望讓他們更珍惜在學校和同學相處的時間。幸好，近日疫情和緩讓畢業禮順利舉行，校長更和學生一同製作時間囊，相約6年後應考公開試前回校一起拆開！

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）