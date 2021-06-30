升中派位2021 │移民潮下選校可更進取？全港各區熱門中學叩門資訊

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-30 13:05

升中派位結果將於7月6日公布，獲派心儀中學當然開心，若然結果未如理想，就要「鋪好後路」準備叩門！為了節省家長的時間，我們為大家整合了全港熱門的官津及直的中學叩門資訊，最後祝各位家長好運，子女最終能入讀到心儀、家長又滿意的學校。

升中人數下降 移民潮下可更進取

教育局在本年2月估算，參加2021年度升中派位的適齡小六生僅約53,050人，較2020年同期佔算少約1,850人。《香港01》按教育局的《中學一覽表》統計，新學年全港共有約10,069個英中統一派位學額，即平均約5.3人爭一席。

而家長策略方面可考慮進取一點，皆因部分港人已舉家移民，故升中人數會進一步下降。有條件移民但未即時行動的，也會更傾向選擇國際或直資中學，最終或會令津校及官校競爭情況會有所舒緩。

全港熱門直資私立中學叩門資訊

港島區熱門官津中學叩門資訊

九龍區熱門官津中學叩門資訊

新界區熱門官津中學叩門資訊

叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）

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