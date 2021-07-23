家居收納｜雨季脫鞋後即放入櫃或致香港腳　推介極速恆溫烘鞋神器

夏季潮濕多雨，鞋子經常會被弄濕，若回家後不好好處理和乾鞋，裡面便容易滋生細菌和異味，立即看看以下乾鞋方法，讓鞋子保存乾爽潔淨如新！



鞋子穿一整天便增10ml汗水

要好好保存衣物鞋子，最重要是保持乾燥，然而據統計當鞋子穿上一整天後，就會有10 ml汗水被吸入皮革內，加上運動出汗、不透氣的襪子、潮濕天氣甚至大雨，鞋子的濕度更高，這時若脫下來直接放入鞋櫃，密封不通風的櫃子便更易滋生細菌異味，鞋子也容易變黃。

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雨季必備：極速恆溫烘鞋神器

若嫌風筒、暖包等烘鞋方法麻煩，不知何時何日才能完全弄乾鞋子，不如為家中添置小米 - Deerma德爾瑪多效烘鞋器，它具65°恆熱烘鞋功能，並產生100mg/h臭氧，有效殺菌除臭，最方便是雙U型出風口設計，可同時烘乾兩對鞋，雨季一家人外出後，鞋子濕透也不用怕！

小米 - Deerma 德爾瑪多效烘鞋器 $328

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/23）

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