中秋節｜全港16個賞月地點推薦　中秋節前後均有機會看到滿月

天文台早前公佈了2021年的賞月錦囊，今年滿月將在中秋節正日早上7時55分出現，雖然無緣見到最圓滿月，但中秋節前後如天氣許可，仍有機會在晚上看到皎潔明月。
中秋節是一家團聚的傳統佳節，一家人欣賞又圓又大的月亮正是最好的慶節活動。
中秋節正日（21日）的月亮將在晚上6時47分出現，可惜最圓滿的月亮卻是在早上7時55分出現，大家未能好好欣賞。而天文台已整理出月亮在「上中天」的時刻，方便市民在中秋節、迎月和追月的日子亦能觀賞最美的月亮。「上中天」意指是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高，換句話說即是好的賞月時間！
天文台2021年中秋節賞月錦囊
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