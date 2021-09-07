開學│子女假期後未適應　唔願起身、做功課　臨床心理學家3招解決

開學足足一星期，小朋友們是否已適應了新學年的開始?還是仍然陶醉在假期之中?由於過往經歷了一段時間的網課，小朋友需要更多時間適應上學的日子，臨床心理學家張展圖博士給家長3個建議，有效令小朋友適應校園生活，緩和緊張情緒，輕鬆面對新挑戰。



曾擔任教育12年前線教師的臨床心理學家張展圖博士，對於開學日感受很深刻，他說：「9月1日對於莘莘學子、家長及學校職員，都是既神奇又緊張的日子 ，看到早幾日於網上流傳出一些家長接送子女上學的相片，當中看見部分家長攀登上校園門外的圍欄看著子女進入校園，也了解到家長會擔心子女回校後到底是否能適應、與同學相處怎樣、學業是否追得上等等的擔憂，建議定長可以先由自己出發，以幫自己及孩子過度。」

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學會調節情緒

張展圖博士指出有研究發現情緒是有傳染性的，他建設家長要知道自己愈緊張子女的開學，子女亦會越緊張，他說：「以最近奧運為例，想想如果你在商場與其他觀眾一同見證香港運動員得獎一刻，你的興奮程度必比起你獨自見證時大。而愈親近的人，情緒的傳染力越強。因此，家長愈緊張子女的開學，同樣地子女亦會越緊張，過度的緊張壓力也會影響學習表現。表現不好就會讓人失去動力，這是一個惡性循環。」

緩和緊張情緒

要有效緩和緊張情緒，張展圖博士建議：「當家長或孩子感覺緊張時，不妨用鼻哥深呼吸3次，再同自己講『冇事既』以緩和緊張情緒，輕鬆面對新挑戰。」

張展圖博士建議當家長或孩子感覺緊張時，不妨用鼻哥深呼吸3次，再同自己講『冇事既』以緩和緊張情緒，輕鬆面對新挑戰。

或者很多家長都知道，先教導子女做好時間管理，才可完成功課及溫習，但張展圖博士說：「又有幾多家長能成功呢？其實成功的其中一個重要秘訣就是『身教』，意思是子女都要看到家長自己有好的時間管理，而不是當子女要努力做好功課時，家長自己就在隨便讓時間過。」

當家長編排子女做功課時，家長自己也可以做一些工作 （例如看知識性書本，做家務也可），完成時可與孩子一起休息，享受一起的時間，效果會更好。

多讚賞提高孩子動力

最後一點也是張展圖博士很想說明的一點，「我想分享以我多年教學經驗中，小朋友最愛的獎賞並非物質，而是家長的讚賞，或是家長以陪伴作獎勵（如一起到公園遊玩）。讚賞最重要就是直接說出子女值得稱讚的行為，但千萬不要說：「你做得好好，但 ……」如果家長即時提出建議的話，即不是讚賞，就沒有效用了。」

臨床心理學家張展圖博士（照片由受訪者提供）

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